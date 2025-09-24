Viaggio fra i monasteri dell’Armenia: il tour più bello che unisce natura, spiritualità e vino

In Armenia i monasteri non sono solo luoghi di culto: raccontano paesaggio, storia e identità di un paese antichissimo in cerca di rinascita.

Spuntano su penisole lacustri battute dal vento, dentro gole di basalto, tra faggete di montagna o affacciati su altopiani color ocra. Arrivarci è parte dell’esperienza: strade nuove alternate a tratti lenti, curve che aprono scenari meravigliosi e una costante sensazione di attraversare epoche diverse. Un viaggio in questo paese non può che girare attorno a questi edifici dalle cupole coniche che attraversano millenni di storia. Con soste obbligatorie a degustare i sempre più raffinati vini armeni.

Ecco i luoghi chiave da vedere in un itinerario ideale in Armenia di circa una settimana, partendo dalla capitale Yerevan.

Geghard, la prima pietra

Il monastero di Geghard è il primo mai costruito (IV secolo), appena dopo la conversione al cristianesimo grazie a San Gregorio. Scavato nella montagna, con camere ipogee e i canti dei pellegrini che rimbalzano sulla pietra, è uno dei simboli del paese ed è Patrimonio UNESCO insieme alla valle superiore dell’Azat. Basta un’ora da Yerevan per sentirsi lontanissimi dalla città.

Khor Virap, visioni dell’Ararat

Monastero di Khor Virap

Collinetta, vigna, aria tersa: è l’immagine-cartolina dell’Armenia. Qui la tradizione colloca l’imprigionamento di San Gregorio Illuminatore; il complesso è un luogo di pellegrinaggio e la vista sull’Ararat innevato, quando appare, vale il viaggio.

Noravank, la magia della luce

Il monastero di Noravank

Incastonato tra pareti color ruggine, regala una luce indimenticabile nel tardo pomeriggio. Qui puoi vedere i Khachkar finissimi (le caratteristiche croci armene scolpite nella pietra), rilievi che parlano di fede e potere medievale. Sotto, le grotte di Areni conservano le prime giare della storia in cui si conservava il vino; è in questa zona che sta rinascendo la cultura del vino armeno, con coltivazioni eroiche e piccole cantine che cominciano a esportare in tutto il mondo i rossi tipici e corposi.

Tatev, sospeso nel vuoto

L'antico monastero di Tatev

Nel profondo sud del paese, c’è uno dei luoghi più magici. Il monastero di Tatev domina una gola profonda; ci si arriva con la funivia da record “Wings of Tatev”, 5,7 km di cavo che scorrono sul vuoto: è una delle esperienze più sceniche in assoluto. Cammini fra le stanze dell’antico convento guardando la valle profonda dove l’unico rumore che senti è quello del fiume Vorotan che scorre nascosto.

Sevanavank e Hayravank, lo spirito del lago

Il monastero di Hayravank in autunno

Risalendo verso nord appare il lago Sevan, considerato “Il mare d’Armenia”, che ospita due edifici in pietra nera dal forte potere mistico. Sevanavank risale al IX secolo e si trova in cima a una penisola, con visione panoramica sul lago e sui monti aridi. Hayravank, piccolo gioiello del secolo XII, ha una nicchia in cui una volta l’anno viene esposto un brandello della croce di Cristo. C’è un’atmosfera di pace e senso d’infinito da Asia Centrale che non ha eguali.

Haghartsin e Goshavank, immersi nel bosco

Il monasetro di Goshavank

Salendo a nord le montagne si fanno più fredde e boscose. Da vedere ci sono due edifici immersi tra faggete e corsi d’acqua, che incontri in una passeggiata su un pezzo del Transcaucasic Trail. Decadenti, misteriosi, suggestivi, sono perfetti per capire il dialogo tra foresta e architettura.

Haghpat e Sanahin, il regno del silenzio

Poco prima del confine con la Georgia, ecco gli ultimi due luoghi sacri, nella cittadina di Haghpat. Conservano biblioteche, archi severi, cortili d’erba sospesi sulla vallata del Debed. Sono un unico sito Unesco dominato da pietra e silenzio che spiegano, da soli, l’originalità dell’arte sacra armena.

Echmiadzin e Zvartnots, il cuore spirituale

Di nuovo nella capitale per chiudere il giro. La sede del Catholicos della chiesa apostolica armena, poco distante da Yerevan, è un grande complesso con chiese storiche, giardini, battistero e piazze in cui si ritrovano gli armeni a passeggiare. Le rovine circolari di Zvartnots, poco oltre l’aeroporto, formano un sito UNESCO che racconta nascita e sviluppo dell’architettura armena.

Zvarnots al tramonto

Come arrivare e come muoversi in Armenia

Voli: da Milano e Roma partono voli regolari per Yerevan con Wizzair. Da qui il mezzo ideale è un’auto a noleggio, possibilmente con conducente, per evitare di perdersi fra cartelli in lingua armena.

Quando andare: l’Armenia è un paese montagnoso che si distende su un altopiano fra i 1000 e i 3000 metri. Il clima è continentale, con inverni freddi e estati calde: il periodo migliore per visitarla va da aprile a ottobre.

Sicurezza: l’Armenia è un paese molto sicuro e la popolazione è decisamente amichevole e accogliente. Vanno evitate le zone al confine con l’Azerbaijan a causa delle tensioni fra i due paesi dovute alla contesa per il Nagorno-Karabakh.