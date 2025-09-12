Lisbona vista dal fiume: esperienze sul Tago sta storia e panorami

Chi arriva a Lisbona ha spesso l’impressione di trovarsi di fronte all’Atlantico. In realtà è il Tago, il fiume più lungo della penisola iberica, ad allargarsi fino a sembrare un mare proprio nel punto in cui abbraccia la capitale. È qui che prende forma uno spettacolare estuario, porta naturale verso l’oceano e snodo vitale della città.

Passeggiare tra i quartieri storici, salire sul tram 28 o fermarsi davanti a un miradouro è il modo più tipico per scoprire Lisbona, ma c’è un’altra prospettiva che ne svela l’anima: quella dall’acqua. Il Tago non è solo un paesaggio da cartolina, è parte integrante della storia e della cultura portoghese, celebrato nei versi struggenti del Fado e protagonista delle grandi imprese marinare.

Imbarcarsi per una crociera significa scoprire Lisbona da una prospettiva privilegiata, mentre il profilo della città si illumina di riflessi dorati al tramonto. Monumenti come la Torre di Belém e il Ponte 25 de Abril emergono con una forza scenografica unica, mentre lungo le rive si alternano musei contemporanei come il MAAT e tracce del glorioso passato marittimo. Sulla riva, dove la città incontra l’oceano, si erge anche uno dei simboli più suggestivi della Lisbona contemporanea: la Fondazione Champalimaud. Che sia per la sua architettura, per la scienza o semplicemente per il panorama, questo è un luogo destinato a rimanere impresso nella memoria.

Per organizzare la visita la Lisboa Card è un alleato prezioso che permette di accedere gratuitamente a oltre 50 musei e monumenti, utilizzare senza costi aggiuntivi i mezzi pubblici e beneficiare di sconti su attrazioni e servizi. Cosa vedere? Turismo de Lisboa propone una selezione di esperienze per vivere la città dal suo fiume.

Il molo rinnovato sul Tago

Punto di partenza per queste avventure fluviali è la Estação Sul e Sueste / Doca da Marinha un'area completamente rinnovata che unisce architettura storica a un moderno spazio espositivo dedicato al fiume Tago. Qui si trovano due bar con terrazze panoramiche dove gustare i migliori sapori di Lisbona, oltre a percorsi pedonali e ciclabili per ammirare il paesaggio lungo l’estuario del fiume. Da questo molo è possibile partire per un tour a bordo di una delle 23 barche tradizionali che solcano il fiume.

Il Quartiere di Belém

La tappa più iconica, è senza dubbio il quartiere di Belém. Qui, dove il Tago si apre sull’Oceano Atlantico, è il luogo da cui partirono i grandi esploratori come Vasco da Gama. Dal fiume, la vista della Torre di Belém è particolarmente suggestiva. A poca distanza, si erge il Padrão dos Descobrimentos (Monumento alle Scoperte), una caravella scolpita in pietra che celebra i navigatori portoghesi. Da qui, l’imponenza del Mosteiro dos Jerónimos (Monastero dei Geronimiti) si rivela in tutta la sua magnificenza, un capolavoro del gotico manuelino.

I musei galleggianti

La Fragata D. Fernando II e Glória è un simbolo del glorioso passato marittimo del Portogallo. Ultima nave interamente a vela della Marina lusitana, un tempo impegnata sulla rotta tra il Portogallo e l’India, è oggi un museo galleggiante che riporta nell’atmosfera del XIX secolo. I suoi interni, accuratamente restaurati, raccontano la vita di bordo e l’epopea marittima del Paese.

Cais das Colunas

Il percorso lungo il Tago non può che condurre al Cais das Colunas, nel cuore di Terreiro do Paço, storicamente l'ingresso più simbolico di Lisbona. Con le sue scalinate di marmo che scendono direttamente in acqua e le due colonne che gli danno il nome, questo storico approdo ha accolto nei secoli reali e illustri viaggiatori, diventando un simbolo di accoglienza e rappresentanza. Oggi è uno dei luoghi più scenografici per contemplare il fiume e godere della magia del tramonto. Per creare l’atmosfera, c’è sempre il malinconico e romantico suono del Fado in sottofondo.

Varino Liberdade, natura e biodiversità

Il Tago non è soltanto una risorsa vitale per le comunità che vivono lungo le sue rive, ma rappresenta anche un habitat straordinariamente ricco di vita. Salire sul Varino Liberdade significa vivere un autentico viaggio tra turismo naturalistico, fluviale e culturale. Costruito nel 1945 e restaurato nel 1988, oggi opera come “museo navigante”, offrendo crociere tra marzo e ottobre attraverso la Riserva Naturale dell'Estuario del Tago, un’area di straordinaria bellezza paesaggistica e di grande valore ecologico, riconosciuta come uno dei più importanti rifugi europei per gli uccelli migratori. Ogni inverno decine di migliaia di esemplari sostano in queste aree umide, che si trasformano in una meta privilegiata per chi pratica birdwatching. E dopo decenni di assenza dovuti all’industrializzazione e all’inquinamento del XX secolo, negli ultimi anni il fiume ha mostrato un segnale incoraggiante: la graduale ricomparsa dei delfini durante la stagione estiva, un chiaro indizio del miglioramento delle sue acque.