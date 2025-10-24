Laugarás Lagoon, la nuova oasi termale nel cuore dell’Islanda

C’è una nuova laguna in Islanda che sta attirando l’attenzione di chi ama le acque calde e i luoghi fuori dal solito circuito: si ciama Laugarás Lagoon e si trova nel sud del Paese, lungo il fiume Hvítá.

Appena inaugurata, combina due elementi simbolo dell’isola, le sorgenti geotermiche e le cascate, in un unico spazio di relax. Il punto forte è una cascata artificiale larga più di sei metri che unisce due vasche su livelli diversi, un dettaglio scenografico che aggiunge movimento e suono all’esperienza.

A poco più di un’ora da Reykjavík

Il villaggio di Laugarás è a circa un’ora e mezza di auto dalla capitale Reykjavík e fa parte del Golden Circle, il percorso panoramico più famoso d’Islanda, che collega Þingvellir, Geysir e Gullfoss.

Il rendering di una delle piscine di Laugarás Lagoon (foto:@Laugarás Lagoon)

È una tappa ideale per chi vuole alternare natura, benessere e gastronomia in un solo giorno. La laguna è formata da due vasche termali con acqua tra i 38 e i 40 °C, due saune, un’area fredda, un piccolo centro benessere e due bar a cui si arriva direttamente dall’acqua.

Ci sono anche zone più tranquille, pensate per chi preferisce rilassarsi lontano dal flusso principale. Il design, tutto in materiali naturali, si integra bene con il paesaggio di rocce e vapore che caratterizza questa parte del Paese.

Il ristorante Ylja, firmato Gísli Matt

All’interno del complesso si trova Ylja, il nuovo ristorante del celebre chef islandese Gísli Matt, già noto per il suo approccio alla cucina locale in chiave moderna. La sua filosofia è chiara: usare quello che offre il territorio, nel rispetto delle stagioni e della sostenibilità.

Nel menù compaiono erbe selvatiche raccolte nei dintorni, pesce delle coste vicine, carni di piccoli allevatori e verdure provenienti dalle serre geotermiche della zona. Molti piatti vengono cotti sul fuoco vivo o fermentati per ridurre gli sprechi e valorizzare i sapori naturali.

Alcuni esempi? Cosciotto d’agnello con orzo perlato e nocciole, oppure merluzzo a lenta cottura con purè di patate e salsa alle erbe. Per chi ha fretta o vuole un pranzo “da viaggio”, c’è anche una sezione “grab & go” con snack e piatti pronti da portare via.

Paesaggio islandese

Prezzi e orari

Laugarás Lagoon propone tre diverse formule d’ingresso:

Birki : accesso illimitato alle vasche e alle saune. Prezzi a partire da 6.900 ISK (circa 46 €).

: accesso illimitato alle vasche e alle saune. Prezzi a partire da 6.900 ISK (circa 46 €). Lerki : include asciugamano e drink al bar. Da 9.400 ISK (circa 63 €).

: include asciugamano e drink al bar. Da 9.400 ISK (circa 63 €). Ösp: aggiunge pranzo di due portate e spogliatoio privato, con costi da 15.900 ISK (circa 107 €)

La laguna è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00 durante l’inverno (ottobre–maggio) e fino alle 22:00 in estate. L’ingresso è consentito ai bambini dagli 8 anni in su, mentre il ristorante accoglie ospiti di tutte le età.

Uno scorcio della Laugarás Lagoon

L’Islanda e la nuova era delle lagune

Negli ultimi anni l’Islanda ha visto nascere una nuova generazione di centri termali. Dopo la Sky Lagoon vicino a Reykjavík, inaugurata nel 2021, e la Forest Lagoon di Akureyri aperta nel 2022, Laugarás Lagoon aggiunge un tassello diverso: un luogo intimo, ben progettato, dove architettura, natura e buona cucina trovano un equilibrio autentico.