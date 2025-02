Kerala: il Paese degli Dei, culla dell’Ayurveda

Il Kerala, situato all’estremità meridionale del subcontinente indiano, incarna il perfetto equilibrio tra bellezza naturale e cultura millenaria.

Conosciuto come il ‘Paese degli Dei’, questo angolo incantato è una miscela di spiagge spettacolari, fitte foreste tropicali, città dal passato coloniale e una vasta rete di canali e laghi che compongono la regione dei backwaters solcata dalle placide imbarcazioni kettuvallam. Una destinazione ideale per chi cerca una remise en forme totale con i trattamenti ayurvedici, sia fisica sia spirituale. Per un’esperienza totalmente dedicata alla salute le possibilità sono tantissime e spaziano dai retreat più semplici fino ai resort di lusso affacciati su spiagge splendide lambite dalle onde le mar Arabico.

Segnalato dal New York Times come una delle 52 destinazioni imperdibili da visitare nel 2023, e il Time l’ha incluso tra i luoghi più belli al mondo. Tra le sue gemme spicca la Papanasham Beach di Varkala, una spiaggia che è stata inclusa nella prestigiosa lista di Lonely Planet delle 100 spiagge più incredibili al mondo.

L'Ayurveda, medicina antichissima

Il Kerala è la culla dell'Ayurveda (dal sanscrito Ayur, vita, e Veda, conoscenza), l'antica medicina tradizionale indiana che mira al benessere attraverso l'armonioso equilibrio tra corpo, mente e spirito. Originario della valle dell'Indo, questo sistema curativo è stato tramandato oralmente per oltre 3000 anni, evolvendosi come una pratica olistica incentrata sulla prevenzione e sulla guarigione.

L'Ayurveda non si limita a curare le malattie, ma insegna anche a mantenere la salute attraverso uno stile di vita equilibrato, alimentazione consapevole, trattamenti naturali e tecniche di rilassamento. In Kerala, questa tradizione è ancora profondamente radicata e viene praticata con dedizione in centri specializzati, resort e “clinic”, oasi di pace immerse nella natura incontaminata, perfette per chi desidera rigenerarsi e riscoprire un ritmo di vita più armonioso. Grazie alla sua lunga storia e alla qualità delle sue pratiche, il Kerala è oggi una delle destinazioni più rinomate al mondo per l’Ayurveda, un luogo dove benessere e tradizione si fondono per offrire un’esperienza di guarigione autentica e rigenerante.

Arte, cultura e gastronomia

Non solo natura e benessere, il Kerala rappresenta anche un autentico crocevia di arte, cultura e gastronomia. La regione è un mosaico di tradizioni artistiche che hanno profondamente plasmato la sua identità sociale e culturale. Famosa per le sue forme d’arte uniche, il Kerala vanta il Kathakali, una danza-teatro che fonde costumi elaborati, trucco spettacolare e narrazione drammatica, portando in scena le storie tratte dai poemi epici del Mahabharata e del Ramayana. Accanto al Kathakali, il Theyyam incarna il divino attraverso cerimonie sacre e costumi intricati, mentre l’Ottamthullal utilizza danza e satira per esplorare temi sociali. Non mancano il Kalaripayattu, un’antica arte marziale che simboleggia forza e spiritualità, e il Chakyar Koothu, che combina narrazione e recitazione in performance di grande intensità. L’arte del Kerala non si limita alle esibizioni, ma si estende anche alla musica, alla poesia e all’artigianato. Murales, sculture e un’architettura unica arricchiscono il panorama culturale della regione.

Un viaggio nei sapori

Un altro capitolo fondamentale dell’identità culturale del Kerala è la sua cucina. Celebre per la varietà e la ricchezza dei suoi sapori. Spezie, pesce fresco, carne, pollame, invece, si uniscono nei piatti dei pasti principali come il molee, pesce al latte di cocco, o gli speziati curry di pollo del Malabar. Tante sono le specialità vegetariane. Il riso, ingrediente centrale della dieta, accompagna ogni pasto. In Kerala i sapori sono celebrati fin dalla colazione, riconosciuta da Travel & Leisure come “una delle migliori al mondo”: curry speziato e banane lesse accompagnano il tipico puttu, mix di farina di riso a vapore. E poi ancora i dosa sottili crepes a base di farina di riso, farina di legumi di Caiano e acqua. Stessa tipologia di ingredienti per gli idli, tortini dalla consistenza spugnosa accompagnati da chutney o l’onnipresente sambar di verdure. Da non dimenticare gli idiyappam (tagliolini di riso) o il paalappam (frittelle) serviti con stufato di carne o di pesce. Ad accompagnare questo buongiorno il masala, aromatizzato con cardamomo, cannella, noce moscata, chiodi di garofano, coriandolo e curcuma.

Il turismo del Kerala

L’interesse per il Kerala è in continua crescita. Dopo un calo significativo durante gli anni del Covid, nel 2023 il numero di visitatori italiani è cresciuto in modo significativo, raggiungendo 13.311 arrivi, con un incremento del 165,7% rispetto all’anno precedente. Recentemente, Kerala Tourism, l’ente del turismo locale, ha organizzato un evento al Nhow di Milano dedicato a tour operator, agenti di viaggio italiani e alla stampa di settore per far conoscere le opportunità più esclusive di viaggio in questa affascinante regione. Al workshop ha partecipato una delegazione di rappresentanti dell’industria turistica del Kerala, che ha offerto una panoramica completa dell’eccellenza del settore turistico di questa regione. Attorno al tavolo importanti realtà come CGH Earth, Kondody Hotels, Paul John Resorts and Hotels Pvt Ltd e Raviz Hotels and Resorts. Non è mancata la vetrina del turismo legato al benessere ayurvedico, un pilastro dell’offerta del Kerala, con la partecipazione di strutture come Isola Di Cocco Ayurvedic Beach Resort, Kairali Ayurvedic Health Resort Pvt. Ltd. Somatheeram Ayurveda Group e Somatheeram Ayurveda Health Resort, che offrono esperienze autentiche di rigenerazione e salute. Tra i tour operator presenti: Lotus DMC, Pioneer Personalized Holidays, Santos Kings Tours & Travels e SITA. Infine, a completare la delegazione, Southern Panorama ha portato la tradizione delle houseboat, mentre Qatar Airways ha partecipato come compagnia aerea ufficiale.

Feste e tradizioni autentiche

Il Kerala è un palcoscenico vivente di festività tradizionali che si svolgono durante tutto l’anno. Ogni festività, radicata nelle diverse comunità e regioni, riflette la straordinaria diversità socioculturale del Kerala. Le strade si animano con imponenti processioni, spettacoli sontuosi e folle festose che si radunano per vivere l’intensità di questi momenti. Ogni evento racconta una storia unica, dove tradizione, bellezza e energia del Kerala si fondono. Le celebrazioni di Onam, le danze teatrali di Theyyam e le sfolgoranti processioni dei templi sono solo alcuni esempi di festività per scoprire l’autenticità e la magia di questa terra ricca di storia e cultura.

Paesaggi incantevoli

Il Kerala, con il 30% del suo territorio ricoperto da foreste, è un vero paradiso per gli amanti della natura e della biodiversità. La regione ospita ben 15 santuari della fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali. Tra i paesaggi più suggestivi, le Backwaters del Kerala, una rete di laghi e canali che si estende per 900 km, rappresentano un’esperienza unica. Qui, le Kettuvallam, le tradizionali case galleggianti, navigano lentamente, permettendo di immergersi nella serenità di questi ecosistemi straordinari.

Le coste del Kerala, con i suoi 580 km di litorale, vantano spiagge idilliache come Kovalam e Varkala, ideali per il relax o per gli sport acquatici. La regione è anche celebre per i Ghats occidentali, catene montuose che coprono il 40% del suo territorio. Ben 19 dei suoi siti sono stati inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. In questo scenario, la montagna più alta del Kerala, Anamudi (2695 m), insieme alle sue stazioni collinari e piantagioni di tè, forma un paesaggio perfetto per gli esploratori. Il Kerala non è solo una destinazione per chi cerca il benessere, ma anche per gli amanti dello sport. Tra trekking, arrampicata, campeggio e sport acquatici come kayak e canoa, la regione offre numerose opportunità per vivere a contatto con la natura. Sempre più popolare, inoltre, è il soggiorno in caravan, un modo ideale per esplorare in totale libertà i paesaggi mozzafiato. Ma il soggiorno in una houseboat nelle Backwaters è un'esperienza indimenticabile.

Quando partire per il Kerala

Il Kerala, con il suo clima tropicale, è una destinazione da visitare in diversi periodi dell’anno. Estate (febbraio – maggio): le temperature variano tra i 24° e i 33°C, un clima caldo e ideale per esplorare la regione. Monsone (giugno – agosto; ottobre – novembre): durante questa stagione, il clima è più umido e le temperature si aggirano tra i 22° e i 28°C, ma il paesaggio rigoglioso e le piogge possono rendere il Kerala particolarmente suggestivo. Inverno (novembre – gennaio): le temperature variano tra i 22° e i 32°C, con un clima più fresco e secco, perfetto per godere delle bellezze naturali e delle tradizioni locali senza il caldo intenso dell'estate.

Un viaggio dall’anima green

Kerala si impegna anche nel turismo sostenibile. Dal 2007, con il lancio dell'iniziativa Better Together, la regione promuove un turismo che rispetta l'ambiente e valorizza le comunità locali, con numerosi progetti premiati a livello internazionale. Questo approccio, che integra la conservazione della biodiversità con il sostegno alle tradizioni locali, fa del Kerala un esempio virtuoso di come il turismo possa generare crescita e impatti positivi. Un viaggio in Kerala è un’esperienza che tocca l’anima, un’occasione per immergersi in un angolo di India che riesce a coniugare perfettamente il relax con l’avventura, la tradizione con la modernità e la sostenibilità, in una continua ricerca dell’equilibrio perfetto tra individuo e ambiente.