Jerash, la Pompei della Giordania: colonne e mosaici raccontano duemila anni di storia

Jerash, soprannominata la ‘Pompei della Giordania’, si trova circa 50 chilometri a nord delal capitale Amman. Il suo è un curioso soprannome che deriva dalla straordinaria conservazione delle strutture romane: strade lastricate, colonne, templi, teatri e piazze sono rimasti quasi intatti per duemila anni, permettendo di osservare un sito completo come pochi altri al mondo.

Fondata in epoca ellenistica, raggiunse il massimo splendore tra il I e il II secolo d.C., entrando a far parte della Decapoli romana. Nodo commerciale strategico tra Mediterraneo e Oriente, ospitava mercati vivaci, botteghe e laboratori che attiravano merci, artigiani e viaggiatori da ogni parte dell’Impero.

Gli scavi hanno rivelato secoli di stratificazione urbana, con interventi in epoca bizantina, mostrando una storia lunga, complessa e sorprendentemente ben conservata.

L’Arco di Adriano: potere e celebrazione

Completato nel 129 d.C., l’Arco di Adriano celebra la visita dell’imperatore romano. Tre aperture principali, colonne corinzie e fregi scolpiti mostrano processioni e cerimonie, simbolo del prestigio cittadino. Alcuni dettagli dei rilievi rivelano come architettura e politica fossero strettamente intrecciate.

L'Arco di Adriano a Jerash

Il Cardo Massimo: traffico, commercio e mosaici

Gli 800 metri colonnati del Cardo Massimo percorrono la città e collegano le principali aree pubbliche e commerciali. Portici, botteghe e laboratori artigianali mostrano pavimenti a mosaico con figure mitologiche, animali e motivi geometrici. I vicoli secondari celano abitazioni con cortili interni e piccoli templi. Jerash era un vivace centro commerciale e artigiani e commercianti contribuivano allo sviluppo urbano e religioso della città.

Il Cardo Massimo

Il Foro: centro pubblico e rituali

Al Foro circolare convergevano mercati, assemblee civiche e cerimonie religiose. Rampe e gradinate collegavano piazze secondarie e templi, creando percorsi precisi per il flusso di cittadini. Alcune aree furono modificate in epoca bizantina, adattando gli spazi per nuove funzioni cristiane. Altari e colonne conservano iscrizioni sulle festività e sulle cariche dei magistrati, offrendo un quadro concreto della vita pubblica e della gerarchia sociale.

Templi e religione

Il Tempio di Artemide domina con colonne imponenti fregi scolpiti che raccontano devozione e ricchezza della città. Templi minori dedicati a Zeus e Dioniso mostrano culti secondari, mentre nicchie e altari rivelano pratiche religiose locali.

In epoca bizantina alcuni templi furono riadattati, dimostrando continuità e trasformazioni religiose nel tempo.

Teatri e spettacoli

Il Teatro Sud poteva ospitare fino a 3.000 spettatori, mentre il Teatro Nord era più piccolo, con circa 1.600 posti. Gli spettacoli erano strumenti di intrattenimento ma anche di comunicazione politica e coesione sociale. Oggi, durante il Jerash Festival, gli spazi ritrovano la loro funzione originaria, ospitando eventi di musica, danza e teatro.

Vicoli nascosti e vita quotidiana

Oltre alle strade principali, vicoli stretti e cortili interni conservano bagni pubblici, mosaici minori e abitazioni private. Alcuni pavimenti sono decorati con mosaici figurativi e motivi geometrici. Resti di fontane e canalizzazioni testimoniano come l’urbanistica romana fosse progettata per garantire comfort e gestione dell’acqua, anche lontano dal trambusto del Cardo.

Informazioni pratiche

Il sito apre dalle 8 del mattino fino al tardo pomeriggio, con orari più estesi in estate. L’ingresso costa circa 10 dinari giordani (circa 12 euro), mentre chi possiede il Jordan Pass entra gratuitamente. Scarpe comode, cappello e acqua sono indispensabili per affrontare il percorso completo, che parte dall’Arco di Adriano, attraversa il Cardo, il Foro, i templi e i teatri e termina nei vicoli secondari.