Come fare un viaggio in auto in Islanda lungo la Ring Road

Per godersi l’Islanda senza perdere nulla di essenziale, uno dei modi migliori è noleggiare un’auto e seguire la Ring Road, la strada statale 1 che forma un anello attorno all’isola. Lunga poco più di 1.300 chilometri, la Hringvegur collega la capitale Reykjavík ai fiordi orientali, alle grandi cascate del sud, alla zona geotermica del nord e a decine di piccoli centri dove la vita scorre ancora lenta. Ecco le tappe consigliate lungo questo itinerario.

Guidando in Islanda

La partenza dalla capitale islandese

La Ring Road può essere percorsa in entrambe le direzioni. C’è chi consiglia di muoversi in senso antiorario, ma non c’è un motivo particolare dietro questa scelta, se non quello di visitare per prima la costa sud, con le attrazioni più conosciute, per poi attraversare le zone meno turistiche verso est prima di risalire fino al nord. Inoltre, viaggiando così si ha quasi sempre il mare alla destra: un dettaglio utile, se si considera che anche i punti panoramici e le aree di sosta sono quasi sempre a destra della strada.

Il viaggio può iniziare e finire a Reykjavík, dove è comodo noleggiare un’auto e fare provviste. Una macchina normale è sufficiente per l’estate, mentre se si viaggia in inverno è bene optare per una 4x4. Le strade principali sono asfaltate e ben segnalate, ma il meteo può cambiare in fretta, in tutte le stagioni.

Reykjavik, capitale dell'Islanda

La capitale islandese è compatta e facile da esplorare. In una giornata si visitano i luoghi principali: la chiesa Hallgrímskirkja, i locali del centro, il lungomare con la scultura del Sólfar, che ricorda una nave vichinga e fu progettata negli anni ‘80 per il bicentenario della fondazione della città. Da qui si può fare un’escursione verso il Golden Circle, una zona che include il parco Þingvellir, la zona geotermica di Geysir e la cascata Gullfoss.

La costa sud con le cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss

La costa meridionale è il tratto più fotografato del paese. Le cascate Skógafoss (una delle location della serie TV Vikings) e Seljalandsfoss, le scogliere di Dyrhólaey, la spiaggia nera di Reynisfjara, e poi il Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d’Europa.

A Jökulsárlón, una laguna glaciale collegata all’oceano, si possono osservare gli iceberg galleggiare lentamente verso il mare. Poco distante, il parco nazionale di Skaftafell offre sentieri ben segnalati e viste sul ghiaccio.

La cascata Seljalandsfoss

Proseguendo sulla Ring Road, a due ore da Skaftafekk c’è Höfn, una cittadina portuale da cui si procede verso Djúpivogur, un villaggio tranquillo affacciato sul mare. Lasciando la strada principale si può raggiungere la cascata di Sveinsstekksfoss, che richiede una breve camminata, e quella di Folaldafoss, raggiungibile con una deviazione di pochi minuti. Superata una lunga vallata segnata da salti d’acqua, si arriva a Egilsstaðir, centro principale dell’est e punto di sosta utile per fare provviste o aggiungere un’escursione alla ricerca delle renne selvatiche islandesi.

Il nord e Akureyri

Lasciando Egilsstaðir si entra nella zona nord del paese. A circa 40 minuti si incontra la cascata di Rjúkandi, ottima per una pausa breve prima di proseguire verso le cascate di Dettifoss, tra le più impressionanti d’Europa per forza e volume d’acqua. Più a nord si trova Húsavík, celebre per l’osservazione delle balene, e poco oltre si raggiunge l’area di Mývatn, dominata da crateri, campi lavici e sorgenti termali.

Case tradizionali di Akureyri

Proseguendo si arriva ad Akureyri, la seconda città del Paese, vivace e ricca di musei, ideale per immergersi nella cultura islandese e visitare luoghi come il Museo d’Arte o il Museo del Popolo Islandese.

L’ultima parte del viaggio conduce verso ovest lungo un tratto più tranquillo ma non meno interessante: la penisola di Vatnsnes offre infatti viste spettacolari e la possibilità di avvistare le foche a Hvammstangi, prima di avvicinarsi a Borgarnes, per riposarsi prima di rientrare a Reykjavík.