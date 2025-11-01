Irlanda del Nord, il fascino della terra contesa. Viaggio a Belfast e Derry, dove i muri parlano

“A clash of hopes and fears, uno scontro di speranze e paura. Cos’altro è la storia, d’altronde?”.

La domanda, retorica, è di William Blair, direttore dell’Ulster Museum di Belfast. Nel cuore di una terra che di scontri tra “hopes and fears” ne ha vissuti per millenni. Dalla colonizzazione dei britannici alle guerre mondiali, dalla guerra civile dei Troubles fino alla svolta: gli accordi del Venerdì Santo, 10 aprile 1998. Data storica. “Il segreto è ricreare la human connection - sottolinea Blair - così si imbocca la strada della riconciliazione”. Lui ne sa qualcosa, visto che ha dovuto costruire un unico museo frutto di due identità a lungo contrapposte. “Abbiamo un passato comune, ma non una memoria comune - sillaba -. L’unica soluzione è avere rispetto reciproco e capacità di immedesimarsi nell’esperienza altrui. La storia non appartiene a nessuno, è questione di punti di vista”.

Così, da queste parti, la pace è diventata paesaggio culturale. E i risultati sono nei numeri: se Belfast, all’alba degli accordi, trent’anni fa, attirava non più di 300mila visitatori l’anno, oggi tocca quota 3 milioni. Di pari passo, dopo una lunga crisi, l’industria pesante ha lasciato il passo a migliaia di società specializzate in cyber-security e Intelligenza artificiale. Dopo la Brexit e nuovi accordi, nel viaggio in auto verso le sei contee “ribelli” dell’Ulster, del confine (che non c’è) ci si accorge solo perché nella segnaletica dai chilometri si passa alle miglia e si vedono più targhe dell’Ulster, gialle.

Una terra contesa

A ogni angolo una ribellione, in ogni vallata una memorabile battaglia. Ad ogni passo, si respira la storia. Dalla rivolta irlandese del 1641, Éirí Amach, durante la quale solo nella contea di Armagh furono uccisi 1.250 protestanti, cioè uno su quattro, alla rappresaglia di Oliver Cromwell che passò a fil di spada 2.500 cattolici nell’assedio di Drogheda.

A un tiro di schioppo c’è Hillsborough Castle, una delle residenze ufficiali della famiglia reale inglese: qui è stato firmato il Good Friday Agreement che ha dato una sterzata a una storia di odio che sembrava già scritta. Nel cuore di un paese che conserva gelosamente intatto il suo fascino, con una fila di pub dove bevve una pinta il rivoluzionario americano Benjamin Franklin. A metà strada tra Belfast e Dublino, il Castello ha accolto nelle sue stanze 27 volte la Regina Elisabetta. Ancora oggi, sfogliando il libro degli ospiti, ricorrono le firme di Carlo e Camilla, della principessa Anna e dei Clinton. Qui si aggirava l’allora premier britannico Tony Blair, con i leader dell’Ira e dell’Ulster, in sedute fiume prima di firmare l’accordo. In stanze che fanno fare al visitatore un viaggio nel tempo, tra luci soffuse e divani angusti.

Hillsborough Castle

“Ah se queste pareti potessero parlare - sospira Alan Greer, guida d’eccezione ai meandri del palazzo -. C’è chi dice che sia stato scelto questo castello perché a metà strada tra Dublino e Belfast e anche per la sua scomodità negli arredi, per non far sentire gli ospiti troppo rilassati e fargli venir voglia di arrivare all’accordo”, sorride sornione Greer. Che quando si parla di politica e di post Troubles, spiega: “Dont’care about the label, non bado all’etichetta dell’identità, pur avendone una ben definita”. E precisa: “Purtroppo, non ovunque è così”. E la riunificazione? “Non c’è mai una risposta che valga per tutti i luoghi”. Vero, perché se per vedere un’Irlanda unita i più ottimisti - cattolici - calcolano un orizzonte di 30 anni, entro i quali la demografia farà il suo lavoro, perché “le famiglie cattoliche irlandesi fanno più figli”, basta chiedere a qualsiasi lealista nell’Ulster moderno per avere risposte ben più sfumate. “Vedremo…è prematuro parlarne”.

Dalla letteratura alle serie tv

Dal passato si viaggia spediti verso il presente, visto che in queste verdi vallate sono state girate scene del blockbuster Game of Thrones. Ma dalle serie tv si rimanda di continuo all’alta letteratura: qui sono cresciute le sorelle Bronte, in un piccolo cimitero di campagna ha voluto farsi seppellire - perché vissuto da sempre a pochi chilometri - il premio Nobel per la poesia Seamus Heaney. Terra anche di navigatori, oltre che di poeti, che ha dato i natali a quel Francis Crozier che scoprì il passaggio a Nord Ovest. Lo stesso passaggio, verso le super produzioni hollywoodiane, sembrano averlo preso i produttori di serie tv che in Irlanda hanno trovato un personale eldorado fatto di paesaggi mozzafiato, terre di frontiera sospese tra cielo e mare, pioggia e sole, e gli studi Titanic proprio dove lo sfortunato gigante del mare fu costruito oltre un secolo fa, e dove oggi si può ancora ammirare la “vasca” nella quale fu costruito. Lì accanto, un museo dedicato al naufragio più famoso di tutti i tempi. Il museo più visitato di Belfast, oggi, dopo che ci son voluti oltre 70 anni per elaborare il lutto e cominciare a pensarlo, quel museo dedicato a una tragedia per 1.517 passeggeri.

Il Titanic museum, il museo più visitato di Belfast

Il passato seme del presente

Charline McCrossan è figlia di Derry, o London Derry come ancora alcuni amano chiamarla, e di quel che tanti definivano un pazzo, Martin McCrossan, suo padre, che trent’anni fa immaginava le code di turisti quando ancora coprifuoco e lanci di molotov e pietre segnavano le serate dei residenti e i tg serali di tutti i britannici. Quel sogno, oggi, è diventato realtà, ai piedi delle mura di cinta più antiche, le uniche conservate intatte, costruite prima dagli irlandesi per proteggersi dai britannici, servite poi ai lealisti per resistere all’assedio dei mercenari, in nome e per conto del protestante Guglielmo III d'Orange, dell’ultimo re cattolico Giacomo II. Un assedio di 105 giorni, circa 8mila cittadini su 30mila morirono di fame, malattie e ferite, ma una vittoria che diventò leggenda e ancora oggi viene celebrata con la marcia lealista e il mito dalla confraternita degli Apprentice Boys of Derry, celebrata anche da un bel museo entro le mura, il Siege Museum, dove si può ascoltare il punto di vista protestante della storia: 118mila lealisti costretti all’esodo sul lato sinistro del fiume Foyle, dopo decenni di convivenza pacifica.

Cinque anni ci misero i manovali a tirarle su, quelle mura che ancora oggi cingono Derry. Al costo di decine di milioni di euro attuali. E ancora oggi, cinque secoli dopo, resistono le alte recinzioni in rete metallica sovrapposte alle mura antiche “nei punti caldi” per evitare che dalla parte sottostante della città, fuori le mura, Bogside, la palude, a ogni marcia lealista, e spesso la domenica, piova dal basso qualche bomba di vernice a insozzare la chiesa protestante, roccaforte lealista. Tracce di bianco e di rosa punteggiano ancora oggi le antiche pietre della chiesa.

La recinzione che protegge la chiesa Anglicana di Derby da eventuali lanci provenienti dal sottostante Bogside, quartiere cattolico

C’era un piano per smantellare quelle recinzioni entro il 2023. Ma ancora sono lì. Perché qua la memoria è tenace, tanto che ancora viene bruciata dalle confraternite protestanti l’effigie del colonnello Robert Lundy, governatore di Derry che fuggì poco prima dell’assedio di oltre tre secoli fa e ancora oggi è bollato come traditore per eccellenza.

Il fantoccio del comandante Lundy custodito nel Siege Museum di Londonderry

A pochi passi dalle mura, nell’antica sede del Comune dove l’allora premier britannico David Cameron chiese scusa e dove furono riconosciute innocenti le vittime del Bloody Sunday, emerge chiara la statura di un gigante della storia, John Hume, fondatore del partito social democratico e laburista, pacifista senza se e senza ma, unico uomo insignito al contempo di Nobel per la Pace, del Premio Gandhi per la pace e dell’onorificenza nel nome di Martin Luther King. “Injustified and injustifiable”, due parole, quelle che Cameron pronunciò, e i pugni alzati dei parenti delle vittime di quel Bloody Sunday, condannati da vivi e scagionati da morti. Dal 1972 aspettavano quel momento. E quelle parole di Cameron, scandite nel 2010, ”I am deeply sorry”, hanno finalmente cambiato la storia. Grazie agli accordi del Venerdì Santo, tanto per fare un esempio, ogni nord irlandese può avere il doppio passaporto: irlandese e britannico. Quindi, caso unico, dopo la Brexit essere contemporaneamente europeo e no.

Un ponte per la pace

A poche centinaia di metri il nuovo ponte, costruito nel nome della pace, pensato come fossero due mani che si stringono. Quale miglior auspicio per la pace come cammino senza fine, il sentiero che ancora oggi le due comunità stanno percorrendo. In queste stesse acque si erano rifugiati i cacciatori inglesi di U-boots durante la seconda guerra mondiale. E su queste acque affacciavano oltre 40 fabbriche tessili e il sacrificio di migliaia di donne. Ancora Charline McCrossan: “Il passato è stato doloroso, restano aperte tante ferite, inutile nasconderlo. Ma sappiamo guardare avanti. Se ancora entro le mura antiche c’è una prevalenza di lealisti e fuori, nel bogside, assoluta maggioranza di cattolici, nelle nuove aree costruite per la middle class esiste una mescolanza reale. I miei figli frequentano scuole integrate”.

Lei, Charline, è figlia di quel che un tempo veniva definito “mixed marriage” di un genitore lealista con un cattolico. “Non fu facile, a quei tempi, ma i miei mi protessero il più possibile durante i Troubles. Tanti per amore dovettero emigrare in Canada, Stati Uniti o nella più vicina Inghilterra. I miei hanno tenuto duro, sperando in un futuro migliore per sé e per i propri figli. E quel futuro migliore, finalmente, è arrivato”. Camminando entro le mura, spuntano ovunque segni del passato difficile e del futuro speranzoso. La statua ‘Looking in, looking out’ di Antony Gampley nel 1987, il murale dedicato alle Derry Girls, successo che ha come sfondo le tragedie dei Troubles.

Il murale dedicato alle Derry Girls

E come non ricordare che il festival di Halloween più grande d’Europa si tiene proprio a Derry-Londonderry. Le sue mura storiche, vecchie di 400 anni fanno da sfondo suggestivo a performance, danze, spettacoli e presenze misteriose che animano la città. Il percorso Awakening the Walled Cityaccompagna i visitatori in un viaggio emozionante tra luci e ombre, mentre in Guildhall Square, Heart of Samhain offre musica dal vivo, ottimo cibo e un’atmosfera coinvolgente. La serata del 31 ottobre culmina con la spettacolare Carnival Parade e lo show di fuochi d’artificio sul fiume Foyle.

La galleria artistica a cielo aperto

Un murale che ricordano le vittime innocenti del Bloody Sunday

Lì sotto, Free Derry nella gigantesca palude bonificata e ora occupata da case una di fianco all’altra, come a stringersi contro un nemico comune. I murales raccontano la storia, la loro storia. Si staglia il vescovo Edward ‘Daddy’ Daily che sventola il suo fazzoletto bianco sporco di sangue, il suo coraggio di chiedere pietà per il ragazzo che sta morendo a pochi passi da lui; un altro giovane viene raffigurato con la pietra nascosta dietro la schiena, di fronte a un carro armato britannico; i volti e le storie delle vittime innocenti di quel Bloody Sunday come di altre decine di esecuzioni o sparatorie in strada. “La chiamiamo People’s Gallery”, racconta Jimmy Toyi, volontario, che accoglie nel museo di Free Derry i visitatori e mostra orgoglioso sul suo volto i segni del tempo e dei dolori di un quartiere speciale. Lui è stato testimone oculare del Bloody Sunday. “Morirono persone che erano al mio fianco, un ragazzo proprio come me, un padre di famiglia, i più con spari dietro la schiena. Non posso dimenticare”. E ancora oggi, al solo raccontare, sui suoi occhi cala un velo di lacrime.

Jimmy Toyi, volontario e guida nel museo di Free Derry

Sulle pareti del museo, le cause del conflitto. Dal ‘Gerrymandering’, il ridisegno dei collegi elettorali fatto in modo scientifico per penalizzare i candidati repubblicani, ai diritti dei cattolici troppo spesso calpestati, alle proteste. E poi i segni concreti dei Troubles che qui hanno avuto l’epicentro: lenzuola, slogan, maschere antigas, i proiettili della polizia, i variopinti scudi repubblicani fatti con i coperchi dei bidoni della spazzatura, le foto dei Blanckett Man, i fantasmi sepolti vivi nelle celle dell’Ulster che per protestare si denudarono per mesi, coperti solo da lenzuola nel carcere, la ricostruzione della stanza del detenuto simbolo, Bobby Sands, per sempre immortalato nell’immaginario collettivo dall’interpretazione di Daniel Day Lewis nel film ‘Nel nome del Padre’ del 1993. Fino alla protesta più estrema, con gli escrementi non raccolti e dipinti sulle mura, contro la negazione dei diritti del suo popolo, della sua gente.

Murale dedicato alle vittime innocenti dei Troubles sui muri di Derry

“Si dice ancora che fu un conflitto di religioni, ma non lo fu - racconta Jimmy Toyi -. Fu una battaglia per i diritti: istruzione, lavoro, parità. C’era discriminazione, e noi la vivevamo sulla pelle, nelle nostre case”. Appena fuori dal museo, Billy McVeigh “vende” la sua storia: “Vedete quel ragazzo con la pietra nascosta e il carro armato di fronte? - indica il murale proprio lì davanti all’ingresso del museo -. Quello sono io", scandisce con orgoglio. "Avevo 19 anni, quattro volte mi hanno colpito. Le chiamavamo ‘pig’ (maiale in inglese, ndr), le camionette degli inglesi”.

La ricostruzione della cella di Bobby Sands nel Museo di Free Derry

Il moderno turismo e l’antica comunità

“Non volevamo un turismo da zoo safari, il turismo dei black taxi cabs neri che scarrozzavano i curiosi in giro e facevano vedere i murales dietro il finestrino dell’auto, senza capire granché di storia e cultura locali. Volevamo essere protagonisti come comunità, poter raccontare la nostra storia”, fanno sapere dal Cultùrlann McAdam ò Fiaich, associazione che si occupa di diffondere la cultura irlandese nel cuore del quartiere cattolico, in Falls Street. L’identità, quella sì, è espressa in musica, piatti, chiacchiere e corsi di lingua.

E poi nella forma più visibile, i murales. Da decenni. Ancora oggi compaiono e scompaiono, vengono conservati o cancellati al passo con la storia. Pacificazione? “Difficile raccontare come si viveva anche solo trent’anni fa - racconta -. Non avrei mai potuto prendere il bus e andare a East Belfast, mi avrebbero come minimo picchiato, se non peggio. Oggi invece mio figlio va tranquillamente in bus in centro, può frequentare locali in East Belfast senza rischiare la pelle. Quando ascolta le mie storie dal passato, gli sembra un tempo lontanissimo. Ecco, questo è il frutto più bello degli accordi del Venerdì Santo”.

E oggi, dove una volta le torrette dei lealisti punteggiavano il quartiere e alle 20 scattava il coprifuoco, i cattolici rivendicano la loro cultura. E la coltivano, curiosi, tentando di riscoprire fin dove si spingono a fondo le proprie radici.

L’ultimo muro d’Europa

Ma la strada della pacificazione completa è ancora lunga. Per capirlo, basta cercare, accanto al quartiere cattolico, uno dei muri - lungo quelle che paradossalmente sono state definite Peace Lines - che separano ancora le due comunità. Una ‘No man’s land’ tra unionisti e repubblicani. La sera, in Lanark Way, ancora si chiudono le porte del muro, porte che separano un quartiere dall’altro. Fino a poco tempo prima degli accordi del venerdì santo, da una parte all’altra volavano molotov e fucilate. Oggi, il silenzio.

La strada della pace non è stata ancora percorsa fino in fondo e resta da abbattere qualche mattone del muro troppo alto e spesso del recente passato. Ma, come i vivi colori hanno preso il posto del bianco e nero nei murales, a Belfast quello stesso centro che fino ancora a 25 anni fa era chiuso per coprifuoco dopo le 20, un centro fantasma con pochi locali e negozi sbrigativi, oggi sfoggia locali eleganti, pub, jazz bar e una folla quotidiana di giovani che – finalmente – se la spassano senza temere improvvise esplosioni o esecuzioni in strada.

La disoccupazione è al 3%, tanti sono saliti sul treno dell’Intelligenza artificiale e delle società hi tech di cyber security che affacciano su un lungofiume rinnovato. Qui vicino i Titanic studios ospitano troupe da mezzo mondo. E Belfast cammina al passo coi tempi: 380mila abitanti, sensazione diffusa di sicurezza, non una cartaccia per terra, i turisti a caccia delle tracce di miti locali diventati internazionali come George Best e Van Morrison, per lo più chiusi nei black cabs.

Murale dedicato a George Best, nella parte lealista di Belfast

Alla ricerca di nuove identità

Segno dei tempi che cambiano, l’Ulster Museum diretto da William Blair. “E’ il nostro National museum, qualsiasi sia il tuo concetto di National” sorride. Qui si racconta la storia d’Irlanda, dai primi insediamenti fino a oggi. Storia, cultura, politica, in un contesto il più possibile ampio. Dal 1560, data del Costume Dungiven trovato in una palude, piccolo miracolo preservato dalla natura. I vestiti rappezzati di un povero. Un insieme di tante mode e stili “british, scottish, irish: una metafora dei tempi”.

E la storia inattesa e semisconosciuta di nobili celti come Hugh O’Neill, fuggito a Roma dopo la rivolta sconfitta per riprendersi la terra dai coloni e lì seppellito dopo aver perso tutto nella traversata d’Europa. Anni scanditi al ritmo delle rivoluzioni: 1775-83 l’Americana, 1789-99 la Rivoluzione Francese, nel 1798 la ribellione irlandese, l’unica a non compiersi. Sono qui conservati i capelli del ribelle per eccellenza, Henry Joy McCracken che finì appeso a una corda. Il rosso dei lealisti, il verde e blu dei repubblicani, l’uno accanto all’altro. “La nostra è una inclusive interpretation of the past”, senza pregiudizi né discriminazioni, insiste Blair: “La nostra sfida è non far sentire nessuno escluso. Perché le persone accettano la diversità. Lo fanno finché non si sentono esclusi. Riflettere le diversità non è solo una sfida per la nostra società ma per tutte le società contemporanee. Solo se si fa così le persone ti capiscono e accettano”. Dal boom industriale al vento del ’68 che soffiò forte anche qui, sulla divided society. Tra le memorabilia di quegli anni formidabili, la pelliccia di Judith Jennings, indossata durante i cortei per i diritti civili. E ancora: il chiodo punk di Greg Cowan, l’auto più famosa al mondo, la Delorean di Ritorno al Futuro, inventata qui come il Titanic.

Un viaggio interessante, quello offerto dall’Ulster Museum. “Pensate a come eravamo - allarga le braccia Blair - forse solo il Sudafrica era messo come noi, e pensate a come stiamo ora. Oggi siamo una società più rilassata, meno divisa per identità”. In questi anni, chiedersi chi aveva ragione e chi aveva torto ha poco senso. “Quando nasciamo non scegliamo la nostra tradizione né il genere. Bisogna semplicemente imparare a mettersi nei panni degli altri”, auspica il direttore. E fa un esempio concreto. Il suo. “Mio padre era un soldato unionista, ma certo l’avrei pensata diversamente se fossi nato in una casa repubblicana e un soldato britannico avesse sfondato la porta di casa mia a calci…”

I fronti opposti e il passato che torna

Costruita nel 1845, dalla Crumlin Road Gaol, in 150 anni di storia, ha ospitato (si fa per dire) circa 20mila detenuti. Bobby Sands è stato due volte qui. Nel braccio “politico” il rapporto era tre repubblicani a un lealista. Uno di questi ultimi è stato Jake Kane, 66 anni, ragazzo di Shankill Road condannato a 12 anni di reclusione per aver sparato a un giovane repubblicano. E’ fuori grazie all’amnistia prevista negli accordi del Venerdì Santo. Non rinnega nulla, di quegli anni maledetti. “La gente non capisce che abbiamo una storia complessa - ripete -, un mio amico qui è stato ammazzato”. Gli anni hanno spento il fuoco della violenza settaria, probabilmente non quello dell’identità. “Non ci sarà pace in Irlanda finché ci sarà la Chiesa Cattolica”, dice.

Ora, in un progetto di recupero per ex detenuti, fa la guida tra le case, i cancelli e i murales della “sua” Shankill road, dove i fiori sono sempre freschi sui memoriali ai defunti negli attacchi dell’Ira, come è fresca la vernice dei murales che inneggiano ai gruppi paramilitari dell’Ulster o tratteggiano i volti di vittime più o meno innocenti dei Troubles. Nel quartiere rose rosso sgargiante, bandiere britanniche, scozzesi, dei protestanti Glasgow Rangers, drappi neri e viola dei gruppi paramilitari. E la stella di David al centro delle tante bandiere di Israele, seconde solo alla amatissima Union Jack.

“Quello dei Troubles fu un contrasto interno alla working class - spiega Kane -. Mio padre lavorava nella sicurezza, mi ha inculcato fin da piccolo l’amore per l’esercito. L’Ira metteva bombe e uccideva perché così credeva di ottenere un’Irlanda unita. Ma loro, i repubblicani, non sono come noi. Non sono come noi. Noi abbiamo un’identità culturale britannica e io volevo difenderla. Siamo diversi nella musica, siamo diversi nello sport perché noi non giochiamo il calcio gaelico, tifiamo squadre diverse e non abbiamo né gli stessi miti né le stesse favole. We are different people”, insiste, con lo sguardo rivolto al passato. Ma sul futuro, tra le nubi si aprono spiragli. “Noi siamo stati quel che siamo stati. Io non ho amici repubblicani. Ma sono a favore della pace, perché ho vissuto quell’epoca di guerra. Ora è giusto che i nostri figli non facciano la vita che abbiamo fatto noi”. Sul referendum che prima o poi dovrebbe sancire la riunificazione dell’isola, respinge sdegnato l’ipotesi: “Non è il momento di fare certi discorsi…anche se ci sono recenti sondaggi che dicono che vincerebbero gli unionisti”.

Jacke Duffin, 80 anni, ex Ira, e Jake Kane, 66, lealista di Shankill Road

Dall’altro lato della barricata era Jacke Duffin, 80 anni, membro fondatore del movimento per i diritti civili, dopo la strage di Bombay Street passato sotto le insegne dell’Ira. Anche se ancora oggi si definisce “socialista”. Vero. Perché entrare nell’Ira? “L’occupazione britannica ci ha tolto i diritti, il lavoro, tutto. Noi volevamo solo costruire una società di uguali, al di là del colore della pelle, del genere, della religione. E’ questa la differenza tra noi e loro. Loro avevano l’appoggio dei grandi industriali, delle forze dell’ordine. Noi, nulla”. Uguali, sì. “Tranne la Royal Family, naturalmente”, sorride amaro. “Gli inglesi qui - e indica là fuori, il quartiere - hanno costituito uno stato fascista. Noi eravamo sei figli in due stanze. Facevo l’insegnante, da perito chimico. Ho visto tanti miei amici andarsene lontano a cercare la libertà: Usa, Canada, Inghilterra. Io sono rimasto qui, mi sono sposato, ho 4 figli, sono ateo, uno dei miei ragazzi è cattolico credente e non gli ho mai impedito di andare in chiesa. Perché credo nella libertà di scelta di ognuno. Da ragazzi avremmo dovuto divertirci, cercare l’amore e goderci il calcio. Invece abbiamo dovuto far la guerra per i nostri diritti. Non ho mai ucciso nessuno, ma quelli erano ‘dangerous times’, avrei potuto essere in strada e finire morto”. E oggi? “Non ho amici unionisti, no. Ma io non ho nulla contro le persone in quanto tali, solo non abbiamo la stessa mentalità”. Con Jake, posa per la foto davanti all’ultimo muro, e precisa: “Siamo colleghi”. E la loro stretta di mano sembra la promessa di un futuro migliore.

Dove dormire e dove mangiare

Derry

Dormire

The Elbrington hotel, Elbribgton square

Elegante hotel con vista magnifica sul fiume e accessibilità al centro.

Bere e mangiare

Walled city brewery

Claude's cafe' Derry

Stitch and Weave

Giant's causeway

Bushmills inn

Belfast

Dormire

The Bullitt hotel

Nel cuore della Movida, ottima musica e buon bere fino a tarda notte. Ambiente internazionale e giovane

Titanic hotel

Dormire e mangiare immersi nella storia.

Bere e mangiare