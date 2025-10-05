Il Great Space Walk in Austria trasforma il trekking in un dialogo con la montagna

Non un semplice percorso escursionistico, ma un viaggio che intreccia natura, arte e introspezione. Il Great Space Walk, inaugurato nei monti Totes Gebirge in Austria, propone un trekking di sei giorni lungo sentieri selvaggi, arricchito da 14 stazioni audio che trasformano il cammino in un dialogo continuo con la montagna.

Tra le voci che accompagnano i viandanti c’è anche quella dell’alpinista Gerlinde Kaltenbrunner, nata proprio in queste valli, che offre una testimonianza autentica sul rapporto tra uomo e natura.

La montagna che parla

Il cuore innovativo del Great Space Walk è la possibilità di “ascoltare” la montagna. Prima di partire, i partecipanti scaricano sul proprio telefono una serie di tracce audio che, tappa dopo tappa, suggeriscono spunti di riflessione: sul senso del camminare, sul corpo che si misura con lo spazio, sulle ragioni profonde che spingono a mettersi in cammino. È un trekking che invita a rallentare e a percepire la natura non solo come scenario, ma come interlocutore. Le pareti calcaree dei Totes Gebirge, austere e primordiali, diventano così il teatro di un’esperienza capace di fondere fatica fisica e consapevolezza interiore.

Un paesaggio estremo e vitale

I Totes Gebirge, letteralmente “monti morti”, sono spesso associati a un’immagine severa e inospitale: altipiani rocciosi, gole e massi scolpiti dal tempo. Eppure, sotto quella superficie apparentemente sterile, scorre una vitalità nascosta fatta di corsi d’acqua sotterranei, venti impetuosi e vegetazione capace di sorprendere. È proprio questo contrasto tra la durezza della roccia e la ricchezza della vita che rende il percorso un’esperienza quasi filosofica, un invito a riscoprire la forza rigeneratrice della natura nei suoi aspetti più selvaggi.

Un’esperienza comunitaria e multisensoriale

Il Great Space Walk non è solo un trekking individuale, ma anche un momento di condivisione. Camminare insieme, ascoltare le stesse tracce, confrontarsi sui messaggi proposti crea una comunità temporanea di viaggiatori uniti dal desiderio di consapevolezza. È un progetto che rilegge l’escursionismo in chiave culturale, rendendolo al tempo stesso evento artistico e percorso spirituale. Un invito a vivere la montagna non come meta da conquistare, ma come compagna di viaggio che parla, ascolta e accompagna.