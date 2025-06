Francoforte sul Meno: la città dei contrasti, tra storia e modernità

Cuore economico d'Europa in quanto sede della Banca centrale europea, Francoforte sul Meno è soprattutto la città dei contrasti: storia e modernità, commercio e cultura, operosità e tranquillità, qui convivono in perfetto equilibrio e affascinano i turisti.

Il centro storico e piazza Römerberg dove ha sede il municipio cittadino, il Römer, il fiume Meno, la casa natale di Goethe, il Palmengarten uno dei più grandi giardini botanici d'Europa, la Riva dei Musei e le collezioni pittoriche dello Städel Museum, sono le tappe della Francoforte più antica. Lo skyline di grattacieli dove svetta la Main Tower, 200 metri di altezza, quarto grattacielo più alto della città, invece ci raccontano della Francoforte moderna.

Centro città Isabela Pacini

Dicevamo città dei contrasti: Francoforte venne bombardata e distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale degli Alleati. Ma i tedeschi seppero reagire ricostruendo interamente il centro storico, il Duomo nel quale venivano eletti gli Imperatori, la casa dello scrittore Goethe e le tante chiese. E ricucita la ferita lasciata nella parte storica hanno saputo anche guardare avanti e realizzare quartieri moderni, con grattacieli e strade dello shopping. Ecco cosa vedere e qualche esperienza da fare.

La Römerberg e il Römer

Francoforte Römerberg.

Römerberg è la piazza principale di Francoforte. Nel Medioevo era considerata anche la piazza più bella d'Europa, con la sua parata di case a graticcio (chiamate Samstagsberg), la fontana della giustizia, la residenza reale degli Hohenstaufen, la chiesa di San Nicola e lo splendido Römer, il municipio costruito nel 1405. All’angolo sud-ovest, la Wertheym Haus è l’unico edificio originale della piazza, scampato a bombardamenti. Il Römer, invece, dopo i bombardamenti è stato ricostruito fedelmente ed è riconoscibile dalla sua facciata a gradoni gotica e dai due stemmi della città, con al centro un orologio, è il simbolo civico della città. E' possibile visitare la Kaisersaal, la Sala degli Imperatori, un salone dove organizzati i banchetti per i sovrani eletti e dove sulle pareti si possono vedere i ritratti di tutti gli imperatori del Reich.

In piazza c’è anche la Chiesa evangelica di San Nicola, costruita in stile tardo-gotico nel 1450. Quello che salta subito all'occhio è la torre dalla guglia appunita alta 48 metri. La base è del ‘300, ma la guglia venne ricostruita nel 1838, prendendo ispirazione dal Duomo di Friburgo. Nel campanile ci sono ben 51 campane, 4 servono a battere le ore mentre tutte le altre fungono da carillon. All’interno della chiesa, a due navate asimmetriche, è custodito l’epitaffio di Sigfried zum Paradies, opera quattrocentesca di Madern Gerthener.

Kaiserdom, il duomo di Francoforte

Dedicato a San Bartolomeo il "Dom" (come viene chiamato) è la chiesa più importante di Francoforte e prende l’appellativo “imperiale” perchè a partire dal 1562, ben 10 imperatori furono incoronati qui, anziché ad Acquisgrana. La chiesa è di stile gotico medievale, e fu consacrata nel 1239. Pur essendo stata ricostruita più volte, prima a causa di incendi e poi per le bombe, il Duomo ha mantenuto le sue architetture originali. Il campanile di 94 metri caratterizza lo skyline della città con la stessa fierezza dei moderni grattacieli. Tra aprile e ottobre è possibile salire i suoi 300 gradi per ammirare un panorama unico sulla città vecchia.

Casa di Goethe

Casa di Goethe - Isabela Pacini

Francoforte è la città natale dello scrittore, poeta e drammaturgo tedesco più famoso al mondo, Johann Wolfgang von Goethe, che nacque qui il 28 agosto 1749. Al numero 23 di Grosser Hirchgraben si trova la sua casa: un palazzo settecentesco di quattro piani che oggi accoglie un museo con alcuni arredi originali della famiglia e oggetti appartenuti al poeta. Al primo piano ci sono la stanza Pechino (stanza rossa), che serviva per ricevere gli ospiti, la libreria, la sala della musica e una sala da lettura con camino. L’ultimo piano custodisce lo studio di Goethe, dove si narra che lo scrittore abbia creato il romanzo I Dolori del Giovane Werther. Distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, la casa è stata ricostruita negli anni successivi, conservando lo stile originale e la memoria storica del luogo.

Il Giardino botanico Palmengarten

Con una superficie di 30 ettari, è uno dei più grandi d'Europa. Risale al 1868, quando alcuni cittadini acquistarono una collezione di piante esotiche dal Duca di Nassau, e scelsero questo sito per trapiantarle. Situato nel quartiere residenziale del Westend, il giardino comprende oltre 13.000 palme e altre piante tropicali, piante grasse e un roseto. C’è anche un'interessante sezione dedicata alle piante provenienti da luoghi molto freddi come la Patagonia, La Terra del Fuoco e le Isole Falkland. Molto belli Giardino delle Rose e il Giardino delle Farfalle.

La Museumsufer: la Riva dei Musei

navigazione - Isabela_Pacini

Ventisei musei che si susseguono uno dopo l'altro, 13 sulle due sponde del fiume e gli altri nelle vicinanze, nel quartiere di Sachsenhausen. Con una passeggiata lungo il fiume è possibile scegliere tra i musei ci sono quello della fotografia, del cinema, delle culture mondiali, delle arti applicate, della comunicazione e il Museo ebraico. Francoforte era, fino alla Seconda guerra mondiale, sede di un’importante comunità di ebrei, la seconda più grande della Germania. Il museo racconta la sua storia assieme a quella della città in quegli anni difficili, ripercorrendo le tappe più importanti e dando voce ai sopravvissuti attraverso interviste interattive.

La Maintower a Willy-Brandt-Platz

Francoforte Eurotower

Alta 200 metri, 56 piani, la Maintower è il grattacielo da cui ammirare Francoforte dall’alto. Sede della banca commerciale Helaba, fu costruita nel 1999 e dispone di una bella piattaforma panoramica sul tetto, dalla quale vedere tutto il centro storico. Gli altri grattacieli più conosciuti sono il Messeturm, la Commerzbank Tower, la Westendtower e il grattacielo della Dresdner Bank, tutti sopra i 250 metri. In particolare, la Commerzbank Tower vantava, all’epoca della costruzione nel 1997, il titolo di grattacielo più alto d’Europa. Merita una tappa, anche solo per fare un selfi, l'Eurotower davanti alla qual c'è il simbolo dell'euro circondato dalla stelle gialle che rappresentano i Paesi dell'Unione Europea. Fino al 2014 è stata sede della Banca Centrale Europea. È stata costruita tra il 1971 e il 1977 , è alta 148 metri ed è l’11° edificio più alto della città, il 14° in tutta la Germania.

Städel Museum

Francoforte Städel Museum - Isabela_Pacini.

ll Museo Städel è uno dei principali musei d'arte di Francoforte, situato lungo il fiume Meno, fondato nel 1815 dal banchiere Johan Friedrich Städel. Con una collezione che riunisce oltre 700 anni di arte e spazia dal periodo gotico all'arte contemporanea, il museo offre ai visitatori una vasta scelta di opere d'arte di famosi artisti dalla Madonna col Bambino e 12 Angeli di Beato Angelico al Ritratto di Giulio II di Raffaello Sanzio. Ma anche capolavori di Picasso e Monet. All'interno si possono ammirare dipinti, sculture, grafiche e fotografie provenienti da diverse epoche e stili artistici. La collezione permanente del museo comprende opere di maestri olandesi del XVII secolo, dipinti impressionisti e espressionisti, così come opere d'arte contemporanea.

Gita in barca e velotaxi

Il fiume Meno attraversa e 'addolcisce' la città con le sue acque. Un giro in barca può essere un modo per vedere la città da una prospettiva diversa, ammirando su entrambe le sponde alcuni angoli di Francoforte davvero particolari. Ci sono diversi tipi di crociera, a tutte le ore del giorno, compresa la sera.

Velotaxi Isabela_Pacini.

Un altro modo per visitare la città è il Velotaxi. È un'ingegnosa combinazione di comfort, aria fresca e ritmo rilassato. Due passeggeri per ciascun Velotaxi. Potete scegliere voi il tour da fare o optare per uno dei tour offerti: se avete poco tempo a disposizione o visitate la città per la prima volta, il percorso classico è una buona opzione, e vi porta a vedere i luoghi più importanti, Römer, la cattedrale, Mainufer e Hauptwache.

Esperienze gastronomiche

Se non siete vegani, sicuramente una delle specialità della tavola da assaggiare è la Cotoletta di Francoforte (Frankfurter Schnitzel), che viene preparata con carne di vitello o di maiale, impanata e fritta. Viene accompagnata da patate e con la Salsa Verde che è un mix di ben sette erbe aromatiche e panna acida. Un altro modo, forse quello più classico, per gustare la salsa verde è le uova soda. Da provare anche le Frankfurter Würstchen, salsicce sottili e affumicate, accostate a senape e pane croccante. Leggermente stagionata e sottile, la salsiccia è fatta interamente con carne di maiale e viene tipicamente aggiunta in un budello naturale di pecora.

Frankfurt - Bicchieri e brocca per sidro.

Per accompagnare questi piatti viene servito l’Apfelwein, conosciuto anche come Ebbelwoi o Viez, è una bevanda fermentata a base di mele. Con il suo carattere acidulo e rinfrescante, l’Apfelwein è da secoli parte integrante della cultura tedesca, apprezzato tanto nei pub rustici e chiassosi quanto nelle cene invernali tra amici e famigliari. Nei locali viene servita nei Geripptes, caratteristici bicchieri increspati, con e il boccale grigio – blu, il Bembel. Per concludere in dolcezza consigliamo l’Haddekuche, una sorta di pan di zenzero a forma di diamante dalla consistenza molto dura. Questo dolcetto si caratterizza per il motivo a rombi in rilievo sulla sua superficie che sembra riprendere quello del bicchiere tipico del sidro, la bevanda più diffusa in città.

Consigli di viaggio

Castello e centro storico - Isabela_Pacini

Come muoversi in città? Con la Frankurt Card, la Francoforte Card è la tessera turistica che permette di visitare la città in maniera comoda e vantaggiosa attraverso numerosi sconti sull’ingresso delle attrazioni principali e l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici. Esistono due versioni della card: un biglietto giornaliero e un biglietto da due giorni. Si può acquistare la Frankfurt Card in numerosi punti vendita della città e in aeroporto.