In Finlandia è tempo di ruska: l’autunno nordico si accende di colori

In Finlandia l’autunno arriva con la ‘ruska’, quando le foglie cambiano colore e le foreste diventano rosse, arancioni e gialle. I laghi calmi riflettono il cielo e l’aria è più fresca, quasi tagliente. È il momento in cui i percorsi nei boschi diventano più vivi e il paesaggio, seppur semplice, cattura lo sguardo con dettagli che d’estate passano inosservati. La ruska non è uno spettacolo artificiale: è la natura che cambia volto, giorno dopo giorno, senza annunci.

La Slovenia è una delle mete più suggestive d'Europa per vivere la magia autunnale, quando natura, enogastronomia e tradizioni locali si fondono in un'esperienza indimenticabile. Dai paesaggi da cartolina, caratterizzati dai toni intensi del foliage, ai prodotti tipici come funghi, tartufi e vino nuovo, ecco i luoghi imperdibili per assaporare il fascino di questa stagione. Jesen, l'autunno Autunno – jesen per gli sloveni – è una parola che riempie la bocca e profuma di terra inumidita, di sfrigolio del camino e di giornate che si accorciano. Eppure, c'è chi, per tutti i mesi della cosiddetta bella stagione, non aspetta altro che l'arrivo di questo momento. Non vede l'ora di assaporare funghi appena raccolti, lanciarsi in ottimistiche cacce al tartufo e di assaporare, dopo la vendemmia, il mosto che diventa vino a San Martino, finalmente. O prendere parte a riti come quello dell'Osmizza, sempre legato al vino. Olio nuovo E di ammirare una natura che si cambia d'abito in modi sorprendenti, al limite del miracoloso, con toni tanto accesi. In Slovenia, l'autunno è il momento dell'anno in cui più nitidamente si avverte il legame tra un popolo e lo scorrere dei tempi della terra, che dona in questo periodo gli ultimi frutti dell'anno e i loro nettari, dall'olio nuovo al vino novello offerto in mescita sotto le frasche delle osmizze tra manifestazioni di una cultura agricola sofisticata quanto frugale. Ma anche quello in cui le foglie, ormai stanche di mesi di sole, mollano la presa e si riconnettono a quello stesso suolo, origine e fine di tutte le cose, per la gioia di occhi e fotocamere di local e turisti.

Ecco allora i cinque luoghi in cui meglio si può apprezzare questo singolare fenomeno, che di anno in anno richiama in Slovenia sempre più appassionati.

Come si vive la ruska

Il termine finlandese “ruska” indica il fenomeno dell’autunno quando le foglie cambiano colore, assumendo sfumature che vanno dal giallo al rosso intenso. Per chi abita in Finlandia è un appuntamento da non perdere: le famiglie organizzano passeggiate nei boschi, fotografi amatoriali e professionisti seguono i colori come se fossero un evento meteorologico, e persino le città cambiano ritmo, più lente e silenziose.

I turisti arrivano con scarpe da trekking e macchine fotografiche, ma spesso rimangono colpiti più dall’aria e dal silenzio che dai panorami. In questo periodo, la Finlandia non sembra essere solo un posto da vedere, ma un luogo in cui il tempo si percepisce diversamente, dove ogni passeggiata tra foglie croccanti e laghi calmi diventa un piccolo gesto di attenzione alla natura.

Dove ammirare la ruska: i luoghi migliori in Finlandia

Non serve cercare lontano per vivere la magia della ruska: i paesaggi finlandesi sembrano progettati apposta per accogliere i colori dell’autunno. A nord, in Lapponia, i boschi si estendono fino all’orizzonte e i laghi gelati all’alba riflettono sfumature rosso fuoco e oro.

Percorsi come quelli intorno al Parco Nazionale di Urho Kekkonen e le aree tra Rovaniemi e Saariselkä offrono camminate immerse nel silenzio, dove il fruscio delle foglie è l’unico suono che accompagna il visitatore. A sud, nei parchi naturali come Nuuksio e Sipoonkorpi, sentieri brevi e ben segnalati permettono di sperimentare il fenomeno anche con una gita di poche ore, con punti panoramici attrezzati per scattare fotografie senza disturbare la natura.

Gli estesi laghi dell’est della Finlandia, come quelli del Saimaa, mettono a disposizione scorci indimenticabili: foreste di betulle e aceri che si specchiano nell’acqua, creando giochi di colori che cambiano con la luce e il vento. Lungo la costa del Golfo di Finlandia, passeggiate tra piccoli villaggi e strade secondarie rivelano scorci intimi, in cui la stagione sembra concentrarsi in ogni dettaglio, dai tetti rossi ai canali illuminati dal sole autunnale.

Ogni regione ha il suo ritmo. Al nord la ruska arriva prima e dura pochi giorni, mentre a sud i colori si protraggono lentamente, permettendo di pianificare gite a piedi, in bici o persino in kayak tra laghi e fiumi. Con qualche accorgimento, come scegliere orari di luce migliore, tragitti meno battuti e fermarsi a osservare i dettagli, ogni passeggiata diventa un’occasione per assaporare la natura finlandese in tutta la sua autenticità.