    4. Domaine de Murtoli, il borgo pastorale che racconta la Corsica più autentica

    Nella valle dell'Ortolo. nel sud dell’isola, antichi ovili e spiagge selvagge, cavalcate e passeggiate nella macchia mediterranea. Ma anche suite di lusso e raffinati vini da assaggiare

    di MONICA GUZZI
    30 agosto 2025
    Domaine de Murtoli, plage d'Erbaju (Moirenc Camille)

    Un tuffo nell’anima contadina della Corsica, fra l’azzurro del mare e il verde profumato della macchia mediterranea. Un rifugio nel sud dell’isola che mette insieme ospitalità, natura, cultura locale e rispetto dell’ambiente: a settembre il sole si ferma a Domaine de Murtoli, nella valle dell'Ortolo.

    A Mandria di Murtoli - Vista sulla valle dell'Ortolo ©Camille Moirenc
    Grazie ai voli diretti da Milano a Figari e collegamenti via Olbia, in Sardegna, Murtoli non è mai stato così vicino ai viaggiatori italiani. La tenuta, che si estende per 2.500 ettari, è caratterizzata da antichi ovili (bergeries) e dimore del XVII secolo finemente recuperate, oltre all'Hôtel de la Ferme, per un soggiorno intimo, immerso in un paesaggio dominato, oltre che dal maquis, dalle spiagge selvagge e dalle colline boscose. Qui si vive la Corsica a ritmo lento, a contatto con la terra: tra una passeggiata botanica e una degustazione in cantina, tra una cavalcata e un’escursione in barca, ogni esperienza è pensata per riconnettersi con la natura.

    Valle dell'Ortolo ©Camille Moirenc
    Il Domaine de Murtoli, non lontano da Sartène, scrive un nuovo capitolo della sua storia con l’apertura di A Mandria di Murtoli, un hotel 4 stelle unico nel suo genere. Progettato come un borgo pastorale e interamente costruito con materiali locali, si compone di una casa principale, antiche bergeries e strutture agricole riconvertite in suite con piscina privata e terrazza panoramica.

    Domaine de Murtoli - Hotel de la Ferme - Piscina ©Camille Moirenc
    Un’oasi di pace circondata da ulivi, dove gli ospiti possono scoprire la flora e la fauna locali durante passeggiate nella macchia mediterranea, visitare la fattoria, scoprire il nuovo vigneto, degustare vini e prodotti locali o ancora partecipare a escursioni botaniche, equestri e nautiche. E poi godere della quiete della valle e assaporare una cucina ispirata ai sapori isolani, mediterranei, in armonia con lo spirito del luogo, tra spiagge e un campo da golf certificato per la biodiversità.

    Domaine de Murtoli, La Ferme (Moirenc Camille)
    I tre ristoranti firmati dallo chef Laurent Renard valorizzano i prodotti della tenuta (carni, verdure, formaggi, miele, olio d'oliva, uova) e quelli dei partner locali, in un percorso a filiera corta che celebra l'essenza della Corsica, secondo un approccio etico e responsabile al turismo e all’insegna della sostenibilità: gestione attenta delle risorse idriche, utilizzo di energie rinnovabili, riduzione dell’impronta ambientale.

    Domaine de Murtoli
    E c’è un’offerta valida a settembre e a ottobre 2025 per un'immersione culinaria e umana attraverso tre strutture iconiche dell’isola. A Pignata (Levie), una casa di famiglia specializzata in agriturismo, dove gli ospiti possono scoprire l'allevamento dei maiali e la cantina di affinamento e assaporare la generosa cucina corsa con trattamento di mezza pensione. Al Domaine de Peretti della Rocca (Figari), tra i vigneti e il mare, spazio a visite alle cantine, degustazioni di raffinati vini d'annata e incontri con viticoltori appassionati. Infine, nella stessa "A Mandria" di Murtoli (Sartène), dove si esplora l'azienda agricola Domaine de Murtoli e si degustano vini corsi in un'atmosfera familiare, immersi nella natura. Il Domaine de Murtoli si trova vicino a diversi aeroporti corsi, tra cui Figari (25 minuti), Ajaccio (1 ora e 45 minuti) e Bastia (2 ore e 30 minuti). Dall'Italia, numerosi voli diretti permettono di raggiungere la Corsica molto facilmente.

    Verso Figari: • Voli diretti Milano – Figari operati da Air Corsica (da giugno a settembre) • Voli settimanali Olbia – Figari assicurati da Air Corsica, tutti i venerdì (da giugno a settembre) Verso Olbia: Voli diretti settimanali da numerose città italiane (Roma, Milano, Torino, Napoli). Voli diretti stagionali da Venezia, Verona, Bologna, Firenze, Bergamo e Trieste. Voli regolari da Milano a Olbia disponibili con diverse compagnie aeree. Offerta speciale: voli Figari-Olbia gratuiti per ogni soggiorno prenotato al Domaine de Murtoli & A Mandria di Murtoli per i viaggiatori provenienti dalla Sardegna.

