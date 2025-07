Djerba, il gusto del Mediterraneo: vino, golf e meraviglie di Tunisia

C'è un momento, poco dopo l'arrivo, in cui capisci che Djerba non è un luogo qualunque. Sei seduto all'ombra di una palma, davanti a un bicchiere che scintilla come l'oro: è Muscat de Kelibia, il vino tunisino che profuma di agrumi e vento. Accanto, un piatto di couscous ai frutti di mare.

E mentre il sole gioca con le onde poco distanti, capisci che sei entrato in una dimensione nuova: quella del gusto, della luce, della lentezza.

Il vino in Tunisia? Una sorpresa

Il vino tunisino Muscat de Kelibia

In pochi lo sanno, ma la Tunisia vanta una lunga tradizione vitivinicola, che affonda le radici nell'epoca punica e romana. Cartagine fu uno dei grandi centri del vino mediterraneo, e oggi il nord del Paese produce etichette sorprendenti: il corposo Magon, il raffinato Chardonnay di Mornag, il fresco e aromatico Muscat de Kelibia, perfetto con la cucina locale. A Djerba non si coltiva la vite, ma nei ristoranti e nei resort più attenti queste bottiglie raccontano un pezzo di storia, tra un brindisi e l'altro.

Un resort tra palme e Mediterraneo

Una piscina fra le palme

Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa si affaccia su una delle spiagge più belle dell'isola: sabbia chiara, mare che va dal turchese all'azzurro più intenso, e una vegetazione che profuma di spezie e gelsomino. Le architetture del resort si ispirano alla tradizione araba, con volumi morbidi e bianchi, immersi nel verde di giardini curati. Le camere sono luminose, alcune con vista mare, e regalano quel senso di pace che cerchiamo quando ci lasciamo alle spalle la quotidianità.

Un campo da golf da cartolina

Il campo da golf a 27 buche

Fiore all'occhiello del resort è il campo da golf 27 buche, progettato nel 1995 dall'architetto Martin Hawtree, per fondersi con il paesaggio. Tra dune sabbiose, ulivi secolari e palme, si snoda un percorso vario, tecnico quanto basta, ma sempre godibile anche per chi non è un professionista. La club house, con terrazza panoramica, è il luogo ideale per rilassarsi dopo una partita, magari con un bicchiere di vino e lo sguardo perso tra cielo e mare.

Benessere che viene da lontano

Il centro benessere del resort è un omaggio alle antiche tradizioni berbere. Tra hammam, bagni di vapore, trattamenti all'olio d'argan e massaggi ispirati ai rituali del deserto, ogni gesto racconta una storia di bellezza e cura tramandata nei secoli. Uscirne è come rinascere: il corpo leggero, la pelle che profuma di spezie dolci, la mente finalmente sgombra.

Guellala, il villaggio dei ceramisti

A pochi chilometri dal resort si trova Guellala, un villaggio dove il tempo sembra essersi fermato. Da secoli qui si lavora l'argilla rossa, modellandola a mano come facevano i fenici. Le botteghe si aprono direttamente sulle strade, e gli artigiani invitano a entrare, a osservare, a toccare. Il Museo del Patrimonio Tradizionale completa la visita con costumi, utensili e panorami: la terrazza al tramonto è un'esperienza indimenticabile.

Djerbahood, quando l'arte invade i muri

Nel cuore dell'isola, il villaggio di Erriadh è diventato famoso in tutto il mondo grazie a Djerbahood, un progetto di street art che ha trasformato le facciate delle case in opere d'arte. Più di 150 artisti da 30 Paesi hanno lasciato il segno: murales giganteschi, calligrafie arabe, simboli africani, storie di donne, migrazioni, sogni. Camminare tra i vicoli è come sfogliare un libro illustrato scritto con la vernice sui muri.

Il souk, El Ghriba e altri tesori

E ancora: il souk di Houmt Souk, dove tessuti, spezie e ceramiche riempiono i sensi. La sinagoga di El Ghriba, tra le più antiche del mondo, simbolo di un'isola che ha saputo accogliere. Le moschee sotterranee, scolpite nella roccia come scrigni nascosti. I mercati del pesce all'alba, tra reti grondanti e sorrisi sinceri.

Esperienze da vivere

Chi vuole scoprire l'isola in modo diverso può prenotare escursioni a cavallo sulla spiaggia, gite in catamarano, o anche safari in dromedario verso l'interno, tra palmeti e villaggi berberi. Ogni esperienza qui ha il sapore dell'avventura dolce, quella che non ti stanca ma ti rimette al mondo.