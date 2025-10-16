Viaggio a Corralejo, la città dove è sempre primavera

Tra dune dorate e spiagge che sembrano dipinte, Corralejo non è solo una località turistica: è una città dove il calendario pare aver fatto uno strappo alla regola. Situata all’estremità nord di Fuerteventura, nelle Canarie, questa cittadina gode di un clima così mite e costante da meritarsi il soprannome di “città europea della primavera perpetua”.

Passeggiando lungo il lungomare o tra le vie del centro, il sole scalda il viso, il vento porta con sé il profumo dell’oceano, e le giornate si allungano senza fretta, quasi a suggerire che l’inverno non esiste. Tra mercati locali, surfisti in azione e piccoli caffè all’aperto, Corralejo invita a un viaggio lento, dove il tempo sembra misurarsi solo con la luce e i colori della natura circostante.

Cosa vedere e fare a Corralejo

Corralejo è una città che mescola il fascino della natura selvaggia con la vitalità di un centro vivace e accogliente. Le prime meraviglie si incontrano subito nelle dune del Parco Naturale di Corralejo, un vero deserto di sabbia dorata che si estende fino al mare e in cui camminare significa sentire il vento modellare continuamente il paesaggio.

Le spiagge principali, come Playa Grande, ampia e soleggiata, Playa del Pozo, più raccolta e perfetta per momenti di relax, e Playa del Burro (chiamata anche “Glass Beach” per i piccoli frammenti di vetro levigati dalle onde di cui è caratterizzata), più tranquilla e intima, offrono ogni giorno scorci diversi a seconda della luce e delle maree, trasformandosi in veri e propri specchi della natura circostante.

Una delle spiagge della zona di Corralejo, a nord dell'isola

Il centro storico di Corralejo regala un’esperienza completamente diversa: tra le stradine lastricate e le piazze animate, si trovano mercati artigianali, botteghe locali, ristoranti e caffè all’aperto dove fermarsi a osservare la vita della città, mentre i colori delle case e i murales raccontano storie di tradizione e creatività.

Da non perdere è anche il porto turistico, punto di partenza per escursioni in barca verso le isole vicine e osservare da vicino la vita dei pescatori locali, tra imbarcazioni colorate e yacht scintillanti al sole. Completa il panorama la vista sulle piccole colline e sulle saline che circondano Corralejo, che d’autunno e in inverno offrono giochi di luce e riflessi sorprendenti.

Da queste parti, quindi, in poche centinaia di metri si passa da dune che sembrano infinite a piazze piene di vita e da spiagge calme a un porto pulsante, vivendo ogni angolo con l’impressione che il tempo segua un ritmo tutto suo.

Dune di sabbia a Corralejo

Qual è il periodo migliore per andare a Corralejo?

Il fascino di Corralejo non conosce stagioni rigide, e forse è proprio questo a renderla speciale: il sole splende quasi sempre, il vento accarezza le dune e il mare mantiene colori intensi per gran parte dell’anno.

Per chi cerca temperature miti e giornate luminose senza la folla dei mesi estivi, la primavera e l’autunno sono perfette, perché l’aria è fresca ma mai fredda, le spiagge più tranquille e le escursioni verso le isole vicine diventano un piacere senza ressa.

L’inverno, seppur leggermente più fresco, mantiene comunque un clima piacevole e regala un’atmosfera raccolta, ideale per chi ama il silenzio e i panorami da cartolina. Pure l’estate ha il suo fascino, anche perché Corralejo non è mai davvero afosa: il vento costante porta sollievo e mantiene viva la sensazione di una primavera eterna.

Come arrivare

L’aeroporto di Fuerteventura, a circa 35 minuti di auto, accoglie voli diretti da molte città europee, e una volta fuori, la strada verso nord (la FV-1) attraversa paesaggi di vulcani spenti, campagne brulle e scorci sull’oceano che fanno capire subito perché l’isola sembri sospesa tra cielo e mare.

La strada che dall'aeroporto conduce a Corralejo

Chi preferisce spostarsi senza auto può contare su autobus locali che collegano l’aeroporto e le principali città, per poi prenderne un altro che conduce a Corralejo. A disposizione ci sono anche transfer privati e taxi, più comodi se si viaggia con bagagli o in gruppo.

Per chi arriva dalle altre Isole Canarie, i traghetti da Lanzarote, con partenze dal porto di Playa Blanca verso quello di Corralejo, offrono una traversata breve ma spettacolare, con l’oceano che accompagna il viaggio e le prime dune all’orizzonte a dare il benvenuto.