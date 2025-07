Carinzia, la montagna d’estate a prezzi accessibili

Quando il caldo diventa insopportabile nelle città e le località di montagna più note si riempiono di turisti, la Carinzia si rivela una scelta intelligente e affascinante. Questa regione austriaca, incastonata fra le Alpi e il confine italiano e sloveno, offre tutto quello che molti cercano d’estate: aria fresca, natura spettacolare, laghi puliti e borghi fiabeschi.

E, dettaglio non trascurabile, spesso costa meno di località più blasonate come le Dolomiti, pur regalando paesaggi altrettanto memorabili. Ecco alcuni luoghi da tenere in considerazione per organizzare un viaggio in Carinzia.

Laghi e montagne, escursioni e sport

I laghi sono il cuore pulsante della Carinzia. Luoghi dove l’acqua raggiunge trasparenze quasi caraibiche, incorniciata dalle montagne e da foreste lussureggianti.

Il più famoso è il Wörthersee, vicino a Klagenfurt, amatissimo sia per gli sport acquatici sia per la vivace vita serale. Località come Velden regalano un tocco glamour con casinò storici, lungolaghi eleganti e ville Belle Époque.

Le acque cristalline del Weissensee in Carinzia

Più tranquillo è il Millstätter See, circondato da dolci colline e percorsi panoramici che permettono di ammirare il lago da diversi punti di vista. Perfetto per chi ama alternare la bicicletta a una nuotata o a una gita in barca.

Il Weissensee è invece il più selvaggio: incastonato a oltre 900 metri d’altitudine, con acque color smeraldo e una quiete irreale. È uno dei laghi più puliti d’Europa e, d’estate, regala giornate fresche anche quando altrove si soffre il caldo.

Ma la Carinzia è costellata di altre gemme, come il Faaker See, celebre per la sua tonalità turchese, o l’Ossiacher See, costellato di camping molto vivaci.

Gli amanti dell’escursionismo trovano in Carinzia un paradiso naturale. Dal Parco dei Nockberge, con i suoi rilievi dolci e rotondi chiamati “nock”, perfetti per trekking tranquilli, fino alle sfide più impegnative lungo i sentieri del Grossglockner, la montagna più alta d’Austria.

Il percorso più amato, a piedi e in bici, è l’Alpe Adria Trail, che parte dal ghiacciaio del Grossglockner e scende verso il mare Adriatico fino a Trieste. 750 km divisi in tappe tra pascoli, boschi, laghi alpini e panorami emozionanti. Non mancano itinerari specifici per bici: la Drauradweg, lungo il fiume Drava, è uno dei percorsi cicloturistici più belli d’Europa, perfetto per pedalare immersi nella natura.

Escursioni nella natura in Carinzia

E per chi cerca relax, la Carinzia offre splendide terme: a Bad Kleinkirchheim o a Warmbad-Villach, piscine calde con vista sulle montagne regalano momenti rigeneranti dopo una giornata attiva.

Borghi della Carinzia

Accanto alla natura, la Carinzia custodisce borghi e cittadine dal fascino unico, che ti riportano in un’altra epoca, quasi fiabesca. Gmünd, borgo medievale, è un intreccio di viuzze colorate, atelier d’arte e caffè accoglienti. Una curiosità: qui Ferdinand Porsche avviò la produzione della celebre casa di auto sportive.

Friesach è il borgo fortificato più antico della regione, con mura medievali, torri e persino un fossato ancora pieno d’acqua: un luogo ideale per chi cerca atmosfere d’altri tempi.

Villach, più grande e vivace, unisce il fascino alpino a una cultura vivace e festaiola. In estate ospita il Villacher Kirchtag (dal 27 luglio al 3 agosto 2025), la festa popolare più grande dell’Austria meridionale, con musica, costumi tradizionali e banchi gastronomici.

A proposito di musica, da non perdere è il Carinthischer Sommer, conosciuto anche come Estate Carinziana, uno dei festival culturali più importanti della Carinzia. Nato con l’obiettivo di promuovere musica, letteratura e riflessione culturale, si distingue per il suo spirito internazionale, la varietà degli eventi proposti e un approccio aperto e inclusivo.

E quanto al cibo, la cucina carinziana potrebbe sorprendere: è un viaggio tra sapori alpini e tocchi mediterranei. Da provare i Kärntner Kasnudeln, ravioli ripieni di ricotta ed erbe, serviti con burro fuso, oppure i piatti a base di pesce fresco pescato nei laghi, come la trota. Nei rifugi alpini, piatti più robusti come lo Schweinebraten (arrosto di maiale) o la Ritschert, zuppa d’orzo e carne affumicata, scaldano cuore e stomaco.