Viaggio a Bönigen, il nuovo borgo più bello della Svizzera

Bönigen si affaccia sul lago di Brienz e, con le montagne dell’Oberland bernese a fare da cornice, riesce a conservare un fascino discreto e autentico.

La recente inclusione (ottobre 2025) nella rete dei ‘Borghi più belli della Svizzera’ conferma quanto il paese sia riuscito a mantenere la propria identità: le case in legno, alcune secolari, le strade tranquille e i cortili nascosti non raccontano solo la storia del luogo, ma mostrano come tradizione e natura possano convivere senza artifici.

Qui, ogni dettaglio, dai riflessi delle montagne sull’acqua calma ai vicoli silenziosi, contribuisce a creare un’atmosfera rara, che mescola quiete, bellezza e autenticità.

La rete dei “Borghi più belli della Svizzera”

Sono borghi che conservano la loro identità senza compromessi. Gli edifici parlano di vite passate, le piazze custodiscono tradizioni antiche e i panorami attorno ai villaggi sorprendono per la loro naturale armonia.

Far parte della rete non è una gara: significa che la genuinità è percepibile in ogni dettaglio, dalle facciate delle case ai vicoli nascosti, fino alle rive del lago.

Cosa vedere a Bönigen

Il borgo si attraversa meglio a piedi, lentamente, lasciando che siano le piccole cose a guidare lo sguardo. Le case in legno mostrano tracce di chi ha vissuto qui per generazioni, cortili nascosti e finestre decorate che raccontano mestieri e storie quotidiane. Il lago è il cuore del villaggio: il porto conserva ancora barche da pesca tradizionali, e camminare lungo le rive regala scorci diversi secondo la luce.

Ci sono piccoli musei e botteghe artigiane in cui la tradizione resta viva. I sentieri fuori dal borgo portano a punti panoramici dai quali il lago e le montagne si estendono a perdita d’occhio.

Le stagioni, invece, cambiano completamente il volto di Bönigen: il verde dei prati in primavera e in estate, le foglie dorate in autunno, le cime innevate in inverno. Le panchine sul lago, i vicoli silenziosi, gli angoli nascosti regalano sempre una sorpresa diversa a chi passeggia, e ogni passo diventa un piccolo incontro con la storia e la natura.

Panoramica di Bönigen

Dove si trova e come arrivare

Bönigen si trova sulla sponda meridionale del lago di Brienz, nel cantone di Berna. La sua posizione lo rende perfetto per esplorare il lago, le montagne circostanti e borghi vicini come Interlaken e Iseltwald.

Il borgo è raggiungibile in auto lungo strade panoramiche, oppure con i mezzi pubblici: treni fino a Interlaken e autobus per Bönigen. Anche il battello permette di arrivare in modo suggestivo, mostrando l’abitato e le cime circostanti prima ancora di scendere a terra.