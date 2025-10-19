  1. Home
  2. Viaggi
  3. Estero
  4. Viaggio a Bönigen, il nuovo borgo più bello della Svizzera

Viaggio a Bönigen, il nuovo borgo più bello della Svizzera

Il pittoresco centro, primo comune dell’Oberland bernese a entrare nella rete dei ‘Borghi più belli della Svizzera"’, incanta con la sua autenticità e per la sua eleganza senza tempo

di Redazione Itinerari
19 ottobre 2025
Il borgo di Bönigen, affacciato su lago di Brienz

Il borgo di Bönigen, affacciato su lago di Brienz

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Bönigen si affaccia sul lago di Brienz e, con le montagne dell’Oberland bernese a fare da cornice, riesce a conservare un fascino discreto e autentico.

La recente inclusione (ottobre 2025) nella rete dei ‘Borghi più belli della Svizzera’ conferma quanto il paese sia riuscito a mantenere la propria identità: le case in legno, alcune secolari, le strade tranquille e i cortili nascosti non raccontano solo la storia del luogo, ma mostrano come tradizione e natura possano convivere senza artifici.

Qui, ogni dettaglio, dai riflessi delle montagne sull’acqua calma ai vicoli silenziosi, contribuisce a creare un’atmosfera rara, che mescola quiete, bellezza e autenticità.

La rete dei “Borghi più belli della Svizzera”

Sono borghi che conservano la loro identità senza compromessi. Gli edifici parlano di vite passate, le piazze custodiscono tradizioni antiche e i panorami attorno ai villaggi sorprendono per la loro naturale armonia.

Far parte della rete non è una gara: significa che la genuinità è percepibile in ogni dettaglio, dalle facciate delle case ai vicoli nascosti, fino alle rive del lago.

Approfondisci:

Solothurn: l’antica Città degli Ambasciatori nel cuore della Svizzera, protetta da un numero misterioso

Solothurn: l’antica Città degli Ambasciatori nel cuore della Svizzera, protetta da un numero misterioso

Cosa vedere a Bönigen

Il borgo si attraversa meglio a piedi, lentamente, lasciando che siano le piccole cose a guidare lo sguardo. Le case in legno mostrano tracce di chi ha vissuto qui per generazioni, cortili nascosti e finestre decorate che raccontano mestieri e storie quotidiane. Il lago è il cuore del villaggio: il porto conserva ancora barche da pesca tradizionali, e camminare lungo le rive regala scorci diversi secondo la luce.

Ci sono piccoli musei e botteghe artigiane in cui la tradizione resta viva. I sentieri fuori dal borgo portano a punti panoramici dai quali il lago e le montagne si estendono a perdita d’occhio.

Le stagioni, invece, cambiano completamente il volto di Bönigen: il verde dei prati in primavera e in estate, le foglie dorate in autunno, le cime innevate in inverno. Le panchine sul lago, i vicoli silenziosi, gli angoli nascosti regalano sempre una sorpresa diversa a chi passeggia, e ogni passo diventa un piccolo incontro con la storia e la natura.

2235967882
Panoramica di Bönigen

Dove si trova e come arrivare

Bönigen si trova sulla sponda meridionale del lago di Brienz, nel cantone di Berna. La sua posizione lo rende perfetto per esplorare il lago, le montagne circostanti e borghi vicini come Interlaken e Iseltwald.

Il borgo è raggiungibile in auto lungo strade panoramiche, oppure con i mezzi pubblici: treni fino a Interlaken e autobus per Bönigen. Anche il battello permette di arrivare in modo suggestivo, mostrando l’abitato e le cime circostanti prima ancora di scendere a terra.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoBorgoLago