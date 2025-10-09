Benidorm contro i souvenir offensivi: così la città spagnola protegge turisti e residenti

La città di Benidorm, sulla Costa Blanca della Spagna, è da decenni una calamita per i turisti britannici. Sole, mare e vita notturna intensa hanno trasformato questa città in una meta iconica, ma l’arrivo massiccio di visitatori ha portato con sé un problema ben noto agli addetti ai lavori: l’overtourism. Un termine che si traduce in code nei negozi, traffico congestionato e residenti che faticano a vivere la propria città come una volta.

Quando il turismo diventa un peso

Il turismo, da queste parti, è essenziale perché genera soldi e lavoro, ma contemporaneamente ha anche alzato il prezzo degli affitti e ridotto le case disponibili per chi ci abita tutto l’anno.

Lo scorso anno, infatti, il Ministero dei Diritti dei Consumatori spagnolo ha ordinato la rimozione di oltre 65.000 annunci di affitti brevi non conformi su piattaforme come Airbnb, molti dei quali riguardavano proprietà a Benidorm. L’obiettivo è ridare respiro al mercato immobiliare per i residenti, anche se la soluzione non è immediata.

Souvenir sì, ma con buon senso

Oltre alle questioni legate all'alloggio, Benidorm ha messo mano anche al lato più “colorito” del turismo, quello dei souvenir offensivi. T-shirt e gadget con messaggi sessisti, razzisti o omofobi non potranno più essere esposti nelle vetrine.

In questo caso lo scopo è proteggere i più giovani e chi potrebbe sentirsi feriti, e allo stesso tempo mantenere l’immagine della città più accogliente possibile. Vi basti sapere che le multe per i negozi che non rispettano questa nuova norma possono arrivare fino a 3.000 euro.

Verso un turismo più sostenibile

Nonostante le difficoltà, Benidorm prova a reinventarsi. La città sta investendo in pratiche di turismo sostenibile, cercando di rispettare l’ambiente e la comunità locale. Non è facile, soprattutto quando il flusso di visitatori resta così intenso, ma il segnale è chiaro: il turismo va regolato, non demonizzato.

In definitiva, Benidorm mostra che anche le località più amate devono trovare un equilibrio. Visitatori e residenti convivono in una danza complicata, tra spiagge affollate e vicoli che vogliono rimanere vivi, autentici e abitabili.