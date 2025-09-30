Barcellona celebra Gaudí con una festa senza precedenti: completamento della Sagrada Família e non solo

Il 2026 sarà un anno da vivere a Barcellona: la Sagrada Família, il grande lavoro incompiuto di Gaudí, entrerà nella fase conclusiva con il completamento della torre centrale e ricorrerà il centenario della morte dell’architetto.

Due appuntamenti che la città si prepara a celebrare con un calendario fitto di messe solenni, concerti e aperture straordinarie degli spazi normalmente chiusi al pubblico, dove i dettagli del genio catalano mostrano tutta la loro forza.

Il programma delle celebrazioni

Si parte il 14 ottobre 2025 all’Ateneu Universitari Sant Pacià, con una messa e una conferenza del capo architetto Jordi Faulí. Poi, il 30 novembre, la Torre di Barnabé, completata dopo la morte di Gaudí, sarà illuminata di sera e accompagnata da letture commemorative. Il 19 marzo 2026 la navata centrale ospiterà il concerto dell’Orfeó Català e subito dopo una messa dedicata a San Giuseppe.

Lavori sulla cuspide della Sagrada Familla

Il momento clou arriverà il 10 giugno, giorno del centenario: la Torre di Gesù Cristo, la più alta della basilica, sarà benedetta, e si vocifera che persino il Papa potrebbe partecipare alla messa di inaugurazione. Da non perdere anche la facciata della Natività illuminata di notte: vedere la luce giocare sulle sculture e i dettagli è qualcosa che resta impressa.

Tra gli altri appuntamenti, il concerto internazionale del 21 novembre 2025 con l’Escolania de Montserrat e cori europei, e la messa commemorativa a giugno 2026 con apertura della cripta.

Biglietti e prenotazioni

I biglietti per visitare la Sagrada Família si acquistano direttamente online dal sito ufficiale della basilica: 26 euro l’ingresso base, 30 con audioguida, 36 se si vuole salire anche sulle torri (40 con audioguida). Meglio prenotare con anticipo, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

La Sagrada Família di Barcellona

Per quanto riguarda invece messe solenni, concerti ed eventi legati al centenario di Gaudí, non ci sono ancora indicazioni ufficiali sui costi. Alcune iniziative, come le aperture straordinarie o le attività all’aperto, potrebbero essere gratuite, mentre per concerti e visite guidate è probabile che venga richiesto un biglietto o almeno la prenotazione.

Gli altri eventi in giro per la città

E non è tutto: per un anno intero Barcellona parlerà di Gaudí. In programma mostre, conferenze e attività diffuse in tutta la città. Architetti da ogni parte del mondo arriveranno per il Congresso Mondiale, mentre il 2 luglio l’Avenida Gaudí farà da cornice alla presentazione delle squadre del Tour de France.

Anche l’area intorno alla basilica cambierà volto, in quanto è in corso la realizzazione di una nuova piazza di oltre 6.000 metri quadrati, iniziata a settembre 2025 e attesa per maggio 2026.