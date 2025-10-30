Dall’oasi urbana al cuore del deserto: tutte le meraviglie di Abu Dhabi

Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, si sviluppa su un’isola nel Golfo Persico ed è una città che convive con il deserto, con strade ampie e ordinate che si affacciano sul mare, e allo stesso tempo che custodisce mercati tradizionali e quartieri più popolari.

Ogni angolo racconta un pezzo della sua storia: dai piccoli caffè dove il tè alla menta si mescola all’odore del caffè arabo, ai grattacieli di vetro che catturano la luce del sole in modi quasi accecanti.

Appena arrivati

Chi scende all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi si trova in un edificio enorme e ordinato. I corridoi lucidi, le luci intense e il personale che si muove rapido danno subito l’idea di precisione e organizzazione.

Appena usciti, l’aria è calda e secca, e il sole sembra riflettersi sulle superfici in metallo e vetro delle torri che dominano l’orizzonte. Le strade principali sono ampie, i taxi abbondanti e le app di ride-hailing fanno approfittare di spostamenti rapidi. I bus pubblici collegano quasi tutta la città, anche se conviene controllare gli orari.

La Corniche, lunga strada pedonale sul mare, mostra subito il ritmo della città. Parchi, piste ciclabili, spiagge pubbliche e aree gioco si alternano a famiglie che passeggiano, persone che fanno jogging e turisti che fotografano i palazzi riflessi sull’acqua.

Al tramonto, il cielo arancione e rosa si mescola con le luci dorate dei grattacieli, trasformando il lungomare in un panorama quasi irreale.

L'avveniristico ponte Sheikh Zayed

Grattacieli e souk

Nel cuore della città, i grattacieli più famosi dominano lo skyline. Le Etihad Towers e il World Trade Center Abu Dhabi si ergono alte e perfette nelle proporzioni, regalando una sensazione di mondo geometrico e scintillante.

Non lontano, i souk tradizionali offrono un’esperienza completamente diversa. Tra bancarelle di spezie, datteri, tessuti e gioielli artigianali, l’odore dell’incenso si fonde con quello del tè alla menta e dei dolci appena preparati.

Gli artigiani intagliano il legno, gli anziani giocano a dama. Mentre i bambini, invece, corrono tra le bancarelle. Tutto sembra disordinato, ma ha un suo ritmo: qui si percepisce la quotidianità, la vita reale della città, lontana dal vetro e dall’acciaio dei grattacieli.

La Grande Moschea Sheikh Zayed

La Grande Moschea Sheikh Zayed è gigantesca e luminosa. Può ospitare fino a 40.000 fedeli, con 82 cupole, colonne in marmo e lampadari imponenti. La luce filtra dalle vetrate creando giochi di ombre sul pavimento.

Il dress code è rigoroso: abiti lunghi, spalle coperte e hijab per le donne. Le visite guidate spiegano simboli e tecniche costruttive. Al tramonto, il marmo bianco appare dorato, e la moschea diventa uno spettacolo che resta impresso.

Il deserto

A meno di un’ora dal centro, il deserto si apre in un mare di dune di diverse altezze. La sabbia scotta sotto le scarpe, il vento porta polvere e profumo di calore. I safari in 4x4 scuotono il corpo, mentre cammelli e cavalli procedono lentamente come se conoscessero il ritmo del luogo in cui stanno camminando.

Tramonto sul deserto di Abu Dhabi

Al calar del sole, il cielo si tinge di rosa e arancione e le ombre si allungano sulle dune. Nei campi beduini, il fuoco scoppietta, la musica tradizionale riempie l’aria, e il cibo è semplice ma intenso: machbous, riso speziato con carne o pesce, e luqaimat, frittelle dolci al dattero.

Sedersi su un tappeto tra le dune, guardare le stelle e sentire il vento è un’esperienza che rimane nella memoria.

Arte e cultura

Il Louvre Abu Dhabi colpisce anche chi non ama l’arte. La cupola diffonde la luce come una pioggia sottile di geometrie sul pavimento, mentre le opere esposte percorrono secoli di storia, dall’antichità all’arte contemporanea, intrecciando riferimenti alla cultura locale e a quella mondiale.

Il Manarat Al Saadiyat propone mostre temporanee e laboratori creativi, mentre il Qasr Al Hosn, edificio storico, racconta la nascita e l’evoluzione della città attraverso esposizioni e ricostruzioni. Questi spazi mostrano quanto Abu Dhabi sappia fondere passato e presente, tradizione e innovazione.