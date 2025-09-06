Emozioni ‘attive’ e divertimento tra trekking ed e-bike

La folla dell’estate nei borghi più frequentati – Ortisei su tutti – è già un lontano ricordo. Si torna a ritmi slow, consoni a queste montagne e a queste genti. Meno turisti mordi e fuggi, meno auto, meno stress. Più emozioni, più natura, più relax. L’autunno in Val Gardena offre un’esperienza unica tra i colori caldi delle Dolomiti e le tradizioni locali. Da settembre a novembre, è possibile partecipare a escursioni guidate al tramonto e vivere momenti speciali come quelli, ad esempio, degli aperitivi in quota nei rifugi panoramici.

Insomma, è la stagione ideale per chi ama la natura, con passeggiate nei boschi e la possibilità di scoprire i sapori tipici locali in un’atmosfera accogliente e suggestiva. Tra le escursioni più affascinanti quella che conduce al Rifugio Resciesa è senza dubbio da non perdere. Stiamo parlando di un percorso ad anello che parte dalla stazione a monte della funicolare Resciesa e conduce fino alla croce di vetta, passando per la Cappella di Santa Croce. Situato nel Parco Naturale Puez-Odle, patrimonio mondiale dell’Unesco, il Resciesa offre spettacolari panorami che spaziano dalla Valle Isarco allo Sciliar e al Passo Sella. L’itinerario è adatto a escursionisti di tutte le età e presenta una difficoltà media. Il punto più alto raggiunto è a 2.281 metri sul livello del mare.

A proposito di vacanze ’active’ da non tralasciare sono le ’sgroppate’ in sella a una bici, magari elettrica. Tra le escursioni che si possono trovare sul sito internet www.suedtirol.info/it c’è quella in e-bike che rappresenta uno dei tour dei più belli delle Dolomiti. Da Laion si raggiunge (anche in taxi) la Vallunga. Da lì, si percorrono sentieri forestali e strade sterrate fino al Rifugio Juac, dove si può godere di un magnifico panorama. Il percorso prosegue verso il Rifugio Firenze sul Col Raiser e successivamente a San Giacomo, la chiesa più antica della Val Gardena. Infine, una discesa impegnativa conduce fino al paese di Ortisei. Il tour offre un dislivello in salita di 550 metri e in discesa di 1.120 metri, per una distanza totale di 20 chilometri. Da lì uno shuttle bus riconduce a Laion.