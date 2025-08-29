Emozioni a Palazzo di Varignana. Microcosmo d’eccellenza tra memoria e innovazione

Sospeso tra memoria e innovazione, Palazzo di Varignana è un microcosmo d’eccellenza dove architettura storica, ospitalità raffinata e cultura del benessere si fondono in una sinfonia di emozioni. Sorto attorno al settecentesco Palazzo Bentivoglio, restaurato nel 2013, il resort domina le colline bolognesi con la sua presenza discreta, circondato da un borgo in pietra dal gusto contemporaneo e immerso in oltre 30 ettari di giardini, laghetti e panorami rilassanti.

Nel complesso principale si trovano camere e suite dalle linee moderne, materiali naturali e ampie vetrate. Basta uscire all’aperto per rigenerarsi nelle piscine, sette in totale, mentre Varsana SPA è un tempio del benessere con percorsi multisensoriali, saune e trattamenti esclusivi che utilizzano i prodotti dell’azienda agricola. L’offerta gastronomica si articola in sei ristoranti: dal raffinato Grifone firmato dallo chef Francesco Manograsso alla cucina longevista del Ginkgo, passando per la trattoria Le Marzoline, il Ristorante Aurevo e quello all’interno della Country House l’Oliveto sul Lago.

La chicca è il Treno Reale, allestito in una carrozza d’epoca che fu prototipo per il treno dei Savoia. Nel 2021 è stata inaugurata la cantina, perfettamente inserita nel paesaggio. I vini qui prodotti — tra cui Sangiovese, Pinot Nero e Chardonnay — maturano in botti di rovere sotto volte in mattoni: consigliate le degustazioni guidate, comprese quelle di olio dell’azienda Agrivar. Da vedere anche la collezione d’arte: tra le opere disseminate nei giardini e nelle sale si trovano firme come Igor Mitoraj, Richard MacDonald, Ayano Yamamoto e Claudia Rogge. La Wunderkammer custodisce invece curiosità e capolavori d’epoca.

Per chi desidera maggiore privacy, il resort propone ville indipendenti dal fascino esclusivo: Amagioia, Tamburina, Rio Rosso, Pergola, Santa Maria Maddalena e Colombara, con piscine private, giardini fioriti, cucine e arredi d’autore. Ciò che distingue Palazzo di Varignana dalle altre strutture ricettive è però la mission che ne è alla base. L’intero progetto nasce da un atto d’amore del fondatore Carlo Gherardi per la sua terra e segue un modello di rigenerazione integrale: il recupero del territorio agricolo, con uliveti e vigneti riportati a nuova vita, si accompagna all’attenzione ecologica – produzione a km 0, energie rinnovabili, tutela dell’ambiente e della biodiversità.

L’educazione alimentare trova spazio nei programmi del Metodo Acquaviva, un percorso scientifico che unisce nutrizione funzionale, attività fisica, medicina preventiva e wellness retreat. Ogni altra info su www.palazzodivarignana.com.

Chiara Giacobelli