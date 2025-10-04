EMILIA-ROMAGNA. L’AUTUNNO SLOW. CONQUISTA I PALATI

L’autunno è slow, invita a ritrovare i ritmi più placidi, i colori più caldi, i sapori genuini della tradizione. Nel parco delle Foreste Casentinesi, una delle aree naturali più antiche d’Europa, fra la Romagna e la Toscana, le settimane fra ottobre e novembre sono squillanti di gialli e di rossi, di ocra, di verdi e di arancioni, tutti i colori dei boschi d’autunno, con effetti cromatici sorprendenti.

Il ‘fall foliage’, ovvero la meraviglia degli alberi che si preparano all’inverno, è uno spettacolo impareggiabile che richiama migliaia di escursionisti e visitatori ‘armati’ di macchina fotografica. Ed è anche l’occasione per degustare le specialità del luogo, come la ‘schiaccina’ o ‘scaccina fritta’, parente dello gnocco fritto emiliano, che si potrà assaggiare per esempio domenica 26 ottobre a Bagno di Romagna, durante il ‘Fall Foliage Festival’ che offrirà anche conferenze, laboratori creativi per bambini e spettacoli di artisti di strada. Info su www.bagnodiromagnaturismo.it

Questo è anche il tempo dei profumi e della delizia del tartufo, e in Emilia-Romagna sono dodici le città del prezioso tubero, dall’Alta Val Tidone (Piacenza) con il tartufo nero di Pecorara fino a Bondeno (Ferrara) dove si può assaggiare il tartufo bianco pregiato, magari visitando la Rocca Possente di Stellata.

A Montefiorino, sull’Appennino modenese, si degusta il tartufo delle Valli del Dolo e del Dragone (e non dimenticate di fare una sosta alla bellissima Rocca che ospita il Museo della Repubblica partigiana di Montefiorino e della Resistenza), mentre a Sasso Marconi, lungo la Via degli Dei, dopo una visita a Villa Griffone, sede del museo Marconi, si può fare una sosta per deliziarsi del sapore del tartufo bianco pregiato dei Colli Bolognesi. E naturalmente non può mancare una tappa a Sant’Agata Feltria (Rimini) che da domani al 2 novembre, ogni domenica, nelle vie del borgo, ospiterà la Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato.

E, affacciandoci al delta del Po, là dove il grande fiume si ‘scioglie’ nel mare, andiamo a Comacchio per ammirare la sua tessitura di canali e il suo iconico Trepponti, ma anche per celebrare l’anguilla: ancora in questo e nel prossimo weekend, le strade del centro storico si animeranno di mercatini di prodotti tipici e artigianato. All’antica Manifattura dei Marinati, con la sala dei fuochi dove ancora oggi vengono arrostite le anguille pescate nelle valli, si potrà scoprire la lavorazione tradizionale e, in occasione dei 70 anni del film ‘La donna del fiume’ con Sofia Loren, che Mario Soldati girò proprio a Comacchio nel 1955, saranno esposte foto di scena, locandine e i vinili del famoso ‘Mambo Bacan’ dalla collezione di Giampaolo Guidi. Info su sagradellanguilla.it