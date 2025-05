È qui la festa?. Olly, Fedez e Paolo Belli. Musica per tutti i gusti

Il cuore della festa batte forte a Rimini, dove venerdì 20 e sabato 21 giugno andrà in scena la prima tappa dell’RDS Summer Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. Piazzale Fellini si trasformerà in un’arena a cielo aperto con grandi ospiti: Olly, vincitore di Sanremo, salirà sul palco la prima sera, mentre sabato sarà il turno di Fedez. A condurre le serate, gratuite, gli speaker di RDS come Rossella Brescia e la coppia Ciccio & Baz.

Sempre a Rimini, in occasione della Notte Rosa, torna la Liscio Street Parade: da domenica 22 a martedì 24 giugno piazzale Kennedy ospiterà orchestre, scuole di ballo e dj. Domenica, dall’aperitivo a mezzanotte, si esibiranno l’Orchestra Santa Balera e Moreno Il Biondo con l’Orchestra Grande Evento, accompagnati da 10 scuole di ballo.

A Cattolica, venerdì 20 giugno, atmosfera più intima con il live acustico di Francesco Sarcina (Le Vibrazioni) in Piazzale Primo Maggio. A Riccione, sabato 21, andrà in scena il gala “Magia in movimento”, diretto da Kledi Kadiu in Piazzale Roma: uno spettacolo di danza con star internazionali e giovani talenti.

A Misano Adriatico, venerdì sera, Paolo Belli e la sua band animeranno Piazza della Repubblica con uno show travolgente per aprire la rassegna “Friday Night – Hit’s Summer”, seguito da uno spettacolo pirotecnico sincronizzato con l’intera Riviera. Risate e musica a Gatteo Mare, dove Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi porteranno in scena uno spettacolo comico seguito dal concerto della Revolution Live Band, tra grandi successi dagli anni ’70 a oggi.

A Porto Garibaldi (Comacchio), due serate sulla spiaggia libera: venerdì 20 si comincia con la Civica Scuola di Musica, poi cabaret, il concerto di Alex Wyse e il dj set di Giusy Consoli. Sabato sarà il turno del dj set di Radio Stella e de Le Vibrazioni, in tour. Le strade si coloreranno di rosa grazie al Consorzio “Sì…amo Porto Garibaldi”.

A Cesenatico, venerdì 20 giugno, il dj set di Radio Bruno in Piazza Costa accenderà la serata, con fuochi d’artificio e il grattacielo illuminato di rosa. Sabato sarà la volta di Clara, rivelazione di Mare Fuori e Sanremo.

Ferrara ospiterà sabato 21 il live di Sfera Ebbasta in Piazza Ariostea, tappa attesissima del Ferrara Summer Festival. A Cesena, la stessa sera, in Piazza Guidazzi arriva il Rockin’1000 Flash Pink Choir, anteprima dei 10 anni dello storico progetto musicale, in concomitanza con la Fiera di San Giovanni e la Notte Rosa.

Ravenna, il 21 giugno, apre la stagione degli eventi a Mirabilandia con la comicità di Valentina Persia per la serata Comedy Central Live.

A Bertinoro, dal 20 al 22 giugno, largo Cairoli ospita il Drinkin’ Jazz Festival, rassegna nata con l’associazione Dai de Jazz: grandi nomi e nuove promesse si esibiranno tra le colline del Balcone di Romagna. La Notte Rosa 2025 sarà un’esplosione di emozioni: una nuova alba, un nuovo inizio, il battito che accende l’estate.

Violetta De Nicolais