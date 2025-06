’Diciannove’ l’extravergine doc. Quando il territorio fa squadra

Si chiama Diciannove, come l’ensemble di attori pubblici e privati che hanno unito competenze, esperienza e visione nel settore olivicolo. Il nuovo olio extravergine di Oliva da oliveti di Montespertoli arriva, infatti, a conclusione di percorso che dal 2019 ha visto il Comune e un gruppo sempre più nutrito di olivicoltori del territorio lavorare fianco a fianco, con il supporto del mondo scientifico - il Dipartimento di Agraria dell’Università di Firenze - per valorizzare la produzione dell’olio extravergine di oliva di questo spicchio di Toscana sul piano qualitativo e merceologico, elevando negli attributi del prodotto finale le peculiarità che esso vanta in ragione del luogo nel quale viene realizzato, ossia un’area tradizionalmente vocata all’olivicoltura di cui si propone ora di rafforzarne l’interesse storico-paesaggistico consentendo lo sviluppo di specifiche strategie di territorial branding.

Diciannove è l’espressione di un lavoro sinergico di 14 imprese che animano la filiera olivicolo-olearia della cintura collinare fiorentina.

La campagna olearia ha previsto una serie di azioni, in parte volte ad ottimizzare le produzioni delle varie imprese caratterizzando il loro olio dal punto di vista chimico fisico e sensoriale, definendo un puntuale protocollo di raccolta e trasformazione condiviso. Una uniformità di prodotto che ha avuto il suo completamento nella definizione di una brand Identity comune che descriva l’eccellenza dell’alimento in esso contenuto.