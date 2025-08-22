Dentro la spiritualità. Le radici medievali della città al museo

Fino al 5 ottobre 2025, il Maec – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona – ospita la mostra “Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica” (nella foto in basso).

Un viaggio affascinante nella spiritualità e nella cultura urbana dei secoli XIII-XV, attraverso i quattro laudari cortonesi, esposti insieme per la prima volta. Tra questi, spicca il celebre Laudario di Cortona (Codice 91), la più antica raccolta conosciuta di canti religiosi in volgare italiano, proveniente dal convento di san Francesco e custodito a partire dal 1866 nella Biblioteca dell’Accademia Etrusca.

Accanto, un’importante raccolta di cantari religiosi e documenti che illustrano il contesto economico, politico e culturale di Cortona fra il ‘200 e il ‘300 come l’originale dello Statuto cittadino del 1325. L’esposizione si inserisce in un più ampio progetto culturale che coinvolge anche CortonAntiquaria, offrendo spunti e richiami medievali e ispirando gli allestimenti e le selezioni da parte degli espositori di opere che attingono a questo specifico periodo storico.

M. Santin