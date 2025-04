Dalle rovine della Magna Grecia agli echi oraziani di Venosa. Una regione amata da artisti e scrittori perla incontaminata del Meridione con i suoi gioielli naturalistici e i suggestivi paesi scavati nella roccia arrampicati sulle Dolomiti lucane

Il fascino intramontabile dei Sassi di Matera, un tempo ’vergogna nazionale’ e oggi capitale di una bellezza che non ha eguali; paesaggi mozzafiato – le Dolomiti lucane, il Parco Nazionale del Pollino e la Terra dei Calanchi (solchi argillosi generati dalle acque piovane che disegnano un paesaggio lunare) su tutti –, tradizioni che si perdono nella notte dei tempi. E poi: il vestito elegantissimo in pietra, e sul mare, di Maratea, in provincia di Potenza, e le rovine della Magna Grecia, sulla costa ionica, a Metaponto, che vanno a braccetto con al sito romano di Grumentum e gli echi oraziani di Venosa (siamo sempre nel Potentino).

Della Basilicata si sono innamorati in tanti: da Carlo Levi nel celeberrimo ’Cristo si è fermato a Eboli’ a Rocco Papaleo, che ne ha offerto recentemente un gustoso ritratto in ’Basilicata coast to coast’. Ma al fascino di questa terra dal volto ’stregonesco’, tanto per appoggiarsi ancora amorevolmente sulla spalla di Levi, non è rimasto insensibile nemmeno un altro monumento nostrano come Guido Piovene, che nel suo ’Viaggio in Italia’ (siamo negli anni’50) la descrive come una suggestiva "caldaia di razze" e "di residui di credenze arcaiche" messe insieme da un "poeticismo diffuso". E giusto un secolo prima, nel 1847, la Basilicata aveva rapito anche il cuore di Cesare Malpica, che le offrì lo scettro di "paese più bello d’Italia".

Ci sarebbero milioni di motivi per visitare questa perla in parte ancora incontaminata del Meridione, di cui ci si è accorti anche grazie a Matera 2019. Anche perché la città dei Sassi della Basilicata è solo l’alba: oltre l’orizzonte si estende infatti un patrimonio di borghi che meritano di essere accarezzati con lo sguardo: da quello ’fantasma’ di Craco, nel Materano, all’autentico gioiello naturalistico in provincia di Potenza che si chiama Pietrapertosa, che s’arrampica sulle Dolomiti lucane. E che dire (siamo sempre nel Potentino) dei Palmenti di Pietragalla, cantine scavate nella roccia e adibite alla conservazione del vino?