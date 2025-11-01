Dalla Plose al Monte Cavallo: magia infinita in Alto Adige

Dici inverno e pensi alla neve. In Alto Adige il concetto è elevato alla massima potenza. Perché in montagna – e che montagna – la neve non vuol dire solo sci, ma una caleidoscopica occasione di vivere la natura all’aria aperta, attraverso passeggiate su sentieri perfettamente battuti o ciaspolate di gruppo verso i rifugi o le malghe. Una montagna – e che montagna – in città non è da tutti, ma Bressanone può dirsi testimone diretta di questo privilegio. Sulla Plose i pendii imbiancati e una fitta rete di piste e percorsi escursionistici offrono condizioni ideali per tutti i tipi di vacanze invernali per gli appassionati di slittino, sci alpinismo, sci di fondo e tour con le ciaspole.

Merita ricordare che la Plose – che fa parte del comprensorio Dolomiti Superski – dista appena 7 chilometri dal centro cittadino di Bressanone. Le discese, perfettamente battute e di tutti i livelli di difficoltà, entusiasmano principianti e sciatori provetti. Una volta giunti alla stazione a monte, a 2.050 metri di altitudine, si può scegliere tra la pista di slittino RudiRun e il bob su rotaia. Al Passo delle Erbe, a Luson, a Valles e sull’Alpe di Rodengo e Luson, da non perdere alcuni percorsi per il trekking invernale, lontani dalle affollate aree turistiche e circondati da paesaggi spettacolari.

Nel cuore dell’Alto Adige, la Val Sarentino è un luogo magico in ogni stagione, ma il fascino della coltre bianca rende le Alpi omonime, con le loro 140 vette, dei giganti bianchi tutti da scoprire. Le montagne non sono coperte da ghiacciai d’altitudine, ma sono cime invitanti con panorami mozzafiato a 360 gradi sulle Dolomiti e sull’interno arco alpino dell’Alto Adige. La Val Sarentino si estende per una cinquantina di chilometri da nord a sud, dal Passo Pennes fino alle porte di Bolzano e il suo comprensorio sciistico di Reinswald è un piccolo paradiso per gli amanti della natura.

Salendo invece verso nord merita segnalare due località forse meno note ai più ma cariche di un fascino senza fine. Per un tracciato di fondo in mezzo a una natura spettacolare o per vivere l’esperienza di un’escursione in carrozza, la Val Ridanna – non troppo distante da Vipiteno – è un posto dell’anima. Per chi, invece, ha uno spirito più sportivo il Monte Cavallo è l’equivalente della Plose per Vipiteno, autentica perla alpina a due passi dall’Austria. La sua area sciistica è proprio attaccata al centro storico del paese e con oltre 20 chilometri di piste soleggiate per sciare, itinerari per escursioni con le ciaspole e discese in slittino, è un paradiso. Qui si trova anche la pista da slittino innevata e illuminata più lunga d’Italia.

Poca voglia di sciare o passeggiare? Poco male, un po’ ovunque i Mercatini di Natale renderanno il soggiorno speciale, tra luci, sapori e un senso di accoglienza senza pari. Perché in Alto Adige, in montagna – e che montagna – l’inverno è una cosa seria. Per ulteriori informazioni cliccare sul sito www.suedtirol.info