Dalla città alla Valle Isarco tra caldarroste e vino novello

Strauben, Kaiserschmarren (a sinistra nella foto di Frieder Blickle), Krapfen, canederli dolci. Ovviamente, sua maestà lo Strudel. A chi non è venuta voglia di assaggiare queste dolci prelibatezze capisaldi del desco di dessert made in Alto Adige? La fine dell’estate, e soprattutto l’autunno, sono i periodi migliori per godere a pieno di queste eccellenze della cucina sudtirolese. La Valle Isarco è particolarmente vivace. Dal 19 al 21 settembre la ’Festa del Törggelen’ a Chiusa è davvero imperdibile. Attraverso le vie della ’città degli artisti’, tanti stand gastronomici offrono una varietà di specialità tra cui canederli, ravioli, salsicce casarecce con crauti, Krapfen dolci, Strauben e caldarroste. Una ricca selezione di vini bianchi della Valle completano l’offerta culinaria. Il tutto accompagnato da un programma di intrattenimento e musica popolare. Le ’Settimane delle Castagne’ – dal 18 ottobre al 2 novembre – proseguono in valle e portano in tavola i migliori sapori d’autunno: zuppe vellutate, purè profumati, dolci tradizionali.

Tornando alla ’capitale’ Bressanone, dal 3 al 5 ottobre, il ’Mercato del Pane e dello Strudel’ trasforma la piazza del Duomo in un paradiso per i sensi. I panettieri e pasticceri locali presentano le loro specialità tra profumo di pane appena sfornato e strudel fragranti. E ancora. Una sera d’autunno, il crepitio delle castagne sul fuoco, il profumo di speck e canederli: così si assapora l’autunno in Alto Adige. Durante il Törggelen si celebra, oltre alle castagne, anche il vino nuovo che accompagna i piatti robusti proposti nelle accoglienti locande di montagna. Ogni mercoledì e giovedì, dal primo ottobre al 6 novembre, si potrà vivere questa antica tradizione con tour guidati all’insegna del gusto e dell’ospitalità. Per prenotare un’esperienza dei sensi, cliccare su www.brixen.org