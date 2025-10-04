Dal mirtillo nero raccolto sull’Appennino Tosco-Emiliano alle mille ricette per preparare le castagne. Non c’è paese che non le faccia a modo suo. E poi il mosto, quel profumo intenso che invade le piazze delle città, prima di trasformarsi in aceto balsamico

C’è chi, in alta collina e in montagna, comincia già ad alimentare il suo caminetto per rendere le ore serali meno fredde. Il fumo che esce dai tetti profuma di buono, è il segnale che la stagione cambia, che ottobre è entrato nelle case e nelle nostre ossa. La legna da ardere si accumula sotto i portici e lo spazzacamino appare per cantare di nuovo la sua canzone...

"Questo è l’odore che mi piace. Questo è il trifoglio appena tagliato, la salvia calpestata quando uno cavalca dietro un armento, il fumo della legna e delle foglie che bruciano d’autunno. È l’odore della nostalgia, l’odore del fumo dei mucchi di foglie che bruciano l’autunno nelle strade del Missoula". Ma non è necessario correre in Montana dietro a Ernest Hemingway per accorgersi di quanto di bello questa stagione di passaggio offre.

L’Appennino Tosco-Emiliano, per esempio, regala un frutto dalle qualità eccezionali, il mirtillo nero: le bacche raccolte una a una mostrano la loro energia nei mercatini di Fanano (Modena), appunto la città del mirtillo. E che dire delle castagne, che bruciano sulle padelle o nelle pentole secondo la tradizione più in voga in quel luogo: le caldarroste sfrigolano, quelle bollite, che hanno nomi diversi quanti sono i paesi italiani, sanno di alloro e di buono. E che dire del mosto, acre e bollente con il quale si prepara l’aceto balsamico: il profumo intenso del Mast Cot invade le piazze dei paesi di produzione pronto a fare diventare petrolio questo liquido scuro da usare con discernimento e dove meglio si lega ai prodotti caseari o al gelato.

Sarebbe ben troppo facile citare Ungaretti e il suo "Si sta / come d’autunno / sugli alberi / le foglie": la loro caducità produce colore indescrivibile degno dei grandi pittori, il foliage che sta diventando di moda fra gli escursionisti che vanno a cercare in capo al mondo il più bel tappeto di foglie, magari dimenticandosi di guardarle sugli alberi. E fin troppo facile è ricordare il "ribollir dei tini" che preparano il primo vino, quello autunnale, da assaporare aspro o da consumare brulé, con un chiodo di garofano ancor più profumato.