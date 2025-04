DAL LAGO AI MONTI. NETTARI D’UVA. TARGATI TRENTINO

La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino offre un viaggio sensoriale unico, attraversando scenari diversi in pochi chilometri: dal Lago di Garda alla Piana Rotaliana, dalle Dolomiti di Madonna di Campiglio fino alle storiche città di Trento e Rovereto. Una rete di circa 370 soci – tra produttori di vino, ristoratori, agriturismi e botteghe di prodotti tipici – che consente ai visitatori di immergersi in un percorso che celebra la ricchezza del territorio.

Tra i vini più rinomati, il Marzemino in Vallagarina, il Teroldego Rotaliano nella Piana Rotaliana e il profumato Müller Thurgau in Val di Cembra. Senza dimenticare la Nosiola, che nella Valle dei Laghi dà vita al pregiato Vino Santo, e lo spumante Trentodoc, fiore all’occhiello della produzione locale. Accanto ai vini, il viaggio si arricchisce con eccellenze gastronomiche: formaggi d’alpeggio come la Spressa Dop e il Vezzena, salumi tipici come la Lucanica trentina e la Carne Salada, oltre a prodotti d’acqua dolce come le trote e i salmerini. Il tutto accompagnato dall’olio extravergine di oliva del Garda Trentino e dai sapori autentici delle farine locali.

La primavera è il momento perfetto per scoprire la Strada del Vino grazie a una serie di eventi dedicati all’enogastronomia. DiVinNosiola (12-26 aprile) in Valle dei Laghi celebra la Nosiola con degustazioni, incontri e spettacoli. La Mostra del Teroldego Rotaliano (16-18 maggio) a Mezzocorona, è invece un’occasione imperdibile per conoscere questo nobile vino rosso.

Di maso in maso, di vino in vino (25 aprile), un itinerario enogastronomico tra i vigneti della Val di Cembra con soste degustative e musica dal vivo.

Winetrekking in Vallagarina e Piana Rotaliana, per vivere un’esperienza immersiva tra i vigneti e degustare il vino nel suo habitat naturale. Aperitortel (marzo-aprile), un’originale esperienza tra vino e tortèl di patate nella Cantina Simoni.

Per chi desidera esplorare il territorio in modo slow, la Strada del Vino propone esperienze a piedi, in bicicletta o in treno. Gli itinerari Taste&Walk e Taste&Bike permettono di unire il piacere della scoperta dei paesaggi alla degustazione di prodotti tipici. Per un’esperienza ancora più rilassante, Taste&Train consente di attraversare la Piana Rotaliana partendo comodamente da Trento. Il Trentino è un mosaico di sapori, tradizioni e panorami unici. La Strada del Vino e dei Sapori offre un’occasione perfetta per assaporare il territorio in ogni sua sfumatura, tra vigneti, borghi e tavole imbandite di eccellenze locali.

Ogni altra info su cantine, esperienze e itinerari di gusto su www.tastetrentino.it