Dal 27 al 29 giugno torna la grande festa in tredici località termali dell’Emilia-Romagna. Relax, trattamenti e piscine aperte fino a tarda serata

Manca poco per tuffarsi nella Notte Celeste, la grande festa delle Terme dell’Emilia-Romagna, dedicata al benessere. La data è il week end 27-29 giugno (il clou al sabato 28) con appuntamenti in contemporanea da Salsomaggiore Terme a Riccione Terme. I centri termali rimarranno aperti fino a tardi con piscine termali e trattamenti benessere. E tanti eventi in tema ’celeste’, concerti, cene sotto le stelle, balli in spiaggia, escursioni.

Sono coinvolte tredici località termali con una cinquantina di iniziative (programma sul sito www.lanotteceleste.it): Salsomaggiore Terme (Pr) con le Terme di Salsomaggiore e le Terme di Tabiano; Terme di Monticelli a Montechiarugolo (Pr), Terme della Salvarola a Sassuolo (Mo), Alto Reno Terme con le Terme di Porretta (Bo), Terme dell’Agriturismo a Monterenzio (Bo), Castel San Pietro Terme con il suo centro termale (Bo), Thermae Oasis a Comacchio (Fe), Terme di Riolo (Ra), Bagno di Romagna (FC) con Roseo Euroterme Wellness Resort e Hotel Terme Santa Agnese, Bertinoro (FC), Castrocaro Terme e Terme di Castrocaro (FC), Riminiterme (Rn), Riccione Terme (Rn).

Rimarranno aperte le Terme Tabiano (Pr) sabato 28 dalle 20 alle 23. Le Terme di Monticelli (Pr) dalle 10 alle 22. Alle Terme della Salvarola (Mo) party in piscina e musica fino a mezzanotte. Le Terme dell’Agriturismo a Monterenzio (Bo) festeggiano venerdì e sabato, fino a mezzanotte con dj set e aperitivo a bordo piscina. Le Thermae Oasis di Lido delle Nazioni (Fe) sabato fino alle ore 23. A Castrocaro (FC) le Spa magiche acque venerdì e sabato fino alle 23. A Bagno di Romagna (FC) ci si potrà rilassare nelle piscine del Roseo Euroterme Wellness Resort fino alle 22.45, e dell’Hotel Terme Santa Agnese fino alle 22. Benessere termale fino alle 23 anche a Riminiterme e a Riccione Terme.

Trattamenti gratuiti C’è l’Open Day di sabato (ore 11-13) alle Terme di Tabiano (Pr) per provare gratuitamente l’efficacia delle acque termali, con prenotazione. A Castel San Pietro Terme (Bo) sabato (ore 16-20) piscina terapeutica e percorso vascolare gratuitamente su prenotazione. A Riolo Terme (Ra) sconto del 50% per ingresso alla piscina termale.

Gli appuntamenti di sabato sera: a Salsomaggiore e Tabiano Terme con il Tributo a Fabrizio De Andrè (ore 21). A Montechiarugolo (Pr) “Festival Musica BELLA”, un evento musicale dedicato a Gianni Bella. A Riolo Terme (Ra) il concerto dei Magic Queen, un tributo alla band dei Queen. A Castrocaro Terme (FC) c’è il gruppo Anima Pop. A Bagno di Romagna (FC) in piazza Ricasoli tutta addobbata di celeste (ore 22) si esibisce il gruppo delle Vibrazioni, capitanato dal frontman Francesco Sarcina. Sempre a Bagno di Romagna, venerdì 27 in arrivo da Zelig c’è Maria Pia Timo. Sabato si fa festa fino a mezzanotte nella spiaggia di Riminiterme con Sergio Casabianca e le Gocce. Domenica a Porretta Terme c’è il concerto dedicato ai Pooh. A Bertinoro (FC) il concerto è venerdì 27 il gruppo musicale Alterego.