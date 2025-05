Dal 15 al 19 maggio l’evento al Lingotto Fiere. Presenti oltre 500 professionisti dell’editoria . Settecento stand e grandi nomi della cultura

Con il tema ’Le parole tra noi leggere’ si apre da giovedì 15 a lunedì 19 maggio la XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ospiterà oltre 500 professionisti dell’editoria da tutto il mondo. Gli immensi spazi del Lingotto Fiere, con i suoi 137 mila metri quadri espositivi, oltre 700 stand, 51 sale, proporranno 220 ore di laboratori, oltre 2.000 eventi al Lingotto e oltre 500 sul territorio con il Salone Off. L’evento accoglierà la comunità di lettrici e lettori di ogni età, desiderosi di incontrare autrici e autori italiani e internazionali e scoprire le opere delle case editrici presenti.

Sarà Rai Radio3 a organizzare, dall’Auditorium Rai di Torino, la serata di vigilia, mercoledì 14 alle 20, con Alessandro Bergonzoni che, insieme al jazzista Antonello Salis, metterà in scena ’Dire, fare, combaciare, leggere e concertamento (Scrittura per pensata armonica)’. La manifestazione comincerà ufficialmente giovedì 15 con la Lectio inaugurale dal titolo ’Vediamo un po’’ di Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese considerata una delle voci più significative del panorama letterario contemporaneo. Da quel momento sarà tutto un turbinio di eventi, incontri, reading, presentazioni, spettacoli, musica, insieme a scrittori ed artisti italiani e internazionali che animeranno questa edizione, dedicata alle parole, che porterà temi trasversali per aprire a nuove riflessioni.

’Genealogie femminili’, una riflessione sui femminismi, la disparità e la violenza di genere, il ricordo di grandi donne del presente e del passato, e ancora, il ruolo e lo spazio delle donne nella società; ’Sguardi sul presente’ sulla società e sul nostro presente. E ancora ’Guardare il presente per immaginare il futuro’, dove le storie possono tracciare nuove strade e per questo è importante raccontarne sempre di diverse; ’Guardare il cielo per capire il mondo’, una delle riflessioni più urgenti della società contemporanea, dove si cerca il ruolo della spiritualità e della trascendenza nella vita umana.

Da segnalare il duetto tra il cardinale Matteo Zuppi e il cantante Luciano Ligabue, che saranno protagonisti di un dialogo inedito a tema: la forza delle storie, scritte e cantate, e la possibilità di costruire una comunità oltre ogni steccato e preconcetto. ’Sguardi sul passato per capire il presente’, dall’età classica alla storia più recente, avrà incontri con Luciano Canfora e Alessandro Barbero. Infine, ’Famiglie e relazioni’ indagherà diversi modelli di relazioni e di famiglie.

Eventi che spaziano nel fumetto, dove, anche quest’anno, Topolino proporrà al Salone una cover variant a tiratura limitata realizzata da Fabio Celoni e dedicata al tema del Salone. Inoltre, il numero che uscirà durante il Salone avrà una nuova storia ispirata al monologo teatrale Novecento, riportando sulle pagine del settimanale tre grandi maestri: Tito Faraci e Alessandro Baricco alla sceneggiatura e Giorgio Cavazzano al disegno. Sul sito www.salonelibro.it saranno disponibili tutti gli eventi previsti in questa sezione e su salonelibro.it è possibile acquistare il biglietto nominativo per l’ingresso.