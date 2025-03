DA SAN GENNARO. AD ALTOPASCIO. I SEGRETI DELLA PIANA

S conosciuto ai tour turistici tradizionali e per questo ancora più interessante. Un itinerario che abbina storia, arte, gastronomia e che per il turista diventa scoperta continua. A pochi chilometri dal capoluogo provinciale, nella Piana di Lucca. Partendo da Capannori, l’ex borgo rurale più esteso d’Italia. Dal confine con Pisa, fino a quello con la Valdinievole, si giunge sulle colline dove, a San Gennaro, si può visitare il mitico Angelo Annunciante di Leonardo. Forse l’unica statua del Genio di Vinci che dopo il restauro a cura dell’opificio delle Pietre Dure, ed il suo peregrinare in varie esposizioni per l’anniversario dei 500 anni della morte di Leonardo, adesso è ritornato a...casa.

A San Gennaro, nella riqualificata Pieve che lo aveva ospitato per secoli. Ma non sarà solo. Avrà vicino anche la Madonna del Parto. Si tratta di una monumentale statua in terracotta, con la particolarità della mancanza delle mani. Acquistate teche speciali, grazie al contributo del Comune di Capannori e con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, per gestire gli sbalzi di umidità e di calore che potrebbero nuocere ai due tesori.

La chiesa e l’Angelo sono visitabili il sabato dalle 10 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 18, ciò vale anche per i prefestivi. Nei giorni feriali possibili visite di gruppo previa prenotazione contattando il parroco. Da non perdere l’oasi del Bottaccio, area protetta e il lago della Gherardesca, che attira migliaia di uccelli per l’inverno, recentemente acquisita dal Comune al proprio patrimonio. Per le escursioni chiedere al Comune di Capannori al numero 0583.4281 per farsi indicare l’associazione disponibile in quel momento.

Liberamente accessibile sempre, alla sommità della collina e immersa nei boschi, troviamo la famosa Torretta di Porcari che in futuro potrebbe diventare osservatorio astronomico. Sin dal Medioevo rappresentava un punto di segnalazione, per i lucchesi era l’ultimo avamposto per controllare le avanzate dell’esercito fiorentino. Proseguendo il tour, troviamo il complesso ospitaliero di Altopascio che dava ristoro e rifugio ai pellegrini sulla Francigena, l’Autosole del Medioevo.

La cittadina è famosa per la produzione di pane. Esistono visite guidate rapide del centro storico, legato all’epopea dei Cavalieri del Tau. Informazioni all’ufficio turistico o telefonando direttamente alla biblioteca comunale di Altopascio al numero 0583.216280.