Da Cento a San Giovanni in Marignano, sfilate e allegria. L’Emilia-Romagna dedica ai Carnevali un albo speciale. E a Imola a marzo vanno in scena i Fantaveicoli

Il Carnevale è festa e allegria, e anche memoria, tradizione e storia. Proprio per questo in Emilia-Romagna è stato creato (a cura della Regione) un albo dei Carnevali Storici per valorizzare e sostenere le manifestazioni più radicate: attualmente sono diciotto i carnevali iscritti, e negli ultimi mesi sono stati inclusi quelli di Bazzano e Borgo Tossignano, nel Bolognese, oltre a quello di San Lazzaro in Borgo che si tiene a Faenza (Ravenna) e si rinnoverà il 6 aprile. Ma sono molti di più gli appuntamenti carnevaleschi, quasi in ogni paese o borgo.

Viaggiamo allora da un capo all’altro dell’Emilia- Romagna, e la prima sosta è certamente a Cento (Ferrara), la città del Guercino, dove il carnevale è attestato già nel ‘500: oggi il grandioso corso mascherato (con i colossali carri realizzati da cinque associazioni in gara: i Ragazzi del Guercino, Toponi, Fantasti100, Mazalora e Risveglio) è ‘carnevale d’Europa’ e vanta un gemellaggio con Rio de Janeiro. Cinque le giornate di carnevale, il 16 e 23 febbraio, poi il 2, 9 e 16 marzo: al corso inaugurale sarà ospite Dargen D’Amico con un dj set, poi il 23 febbraio salirà sul palco Mr Rain. Info su www.carnevalecento.com

Nel territorio bolognese, oggi, poi domenica 9 e 16 febbraio tornerà il carnevale di Pieve di Cento, mentre il 23 febbraio e 2 marzo sarà la volta della 151ª edizione del carnevale ‘dello Spillo’ a San Giovanni in Persiceto: lo ‘spillo’ è la sorpresa dei carri allegorici che si trasformano attraverso complessi meccanismi scenici e diventa una performance artistica. Info su www.carnevalepersiceto.it

Ricordiamo anche il Carnevale dei Fantaveicoli a Imola, domenica 2 marzo, e i carnevali di San Pietro in Casale (15 e 23 febbraio, 2 marzo) o di Vergato (23 febbraio e 2 marzo), e a Modena l’attesissima festa del Giovedì Grasso (27 febbraio) in piazza Grande con lo sproloquio di Sandrone che tradizionalmente ‘bastona’ anche gli amministratori comunali, poi a Formigine domenica 2 e martedì 4 marzo il 67° Carnevale dei ragazzi. Tutto dedicato ai bambini anche il carnevale di Finale Emilia, nella Bassa modenese, giunto alla 47ª edizione (9, 16 e 23 febbraio).

Stelle filanti e borghi gioiosi in Romagna, dove oggi si rinnoverà il carnevale in piazza a San Giovanni in Marignano (Rimini), la porta d’ingresso alla Valconca, poi domenica 16 sarà festa a Santarcangelo, il 23 a San Mauro Pascoli (Forlì Cesena), e il 23 febbraio e 5 marzo il carnevale dei ragazzi a Ravenna e Lido Adriano. Particolarmente suggestivi il carnevale sull’acqua lungo i canali di Comacchio (Ferrara), con le barche allegoriche trasformate in opere d’arte (23 febbraio e 2 marzo), e il carnevale degli Este a Ferrara (28 febbraio e 2 marzo), rievocazione storica con dame, principi e cantastorie fra le mura del Castello. Domenica 2 marzo la 64ª edizione del carnevale di Civitella di Romagna (Forlì Cesena), poi il 9 marzo gruppi mascherati, trampolieri e giocolieri sfileranno a Novafeltria (Rimini).