Da Castelrotto alla Val Martello fino a Prato allo Stelvio

Come ogni anno, i giorni della transumanza sono davvero importanti per i contadini di montagna di Siusi e Castelrotto. Qui il rito cade in occasione del Rosari-Samstag, il sabato prima del giorno del Ringraziamento per il raccolto. Dalle 10 di sabato 4 ottobre circa 250 animali partiranno da Compaccio con i loro pastori in costume tradizionale ed iniziano i festeggiamenti con Goaßlschnöllers, soffiatori di corni alpini, banda musicale Siusi allo Sciliar, e dimostrazioni di vecchi mestieri contadini. Verso mezzogiorno, la processione, accompagnata da centinaia di campanacci, raggiunge il centro di Castelrotto, dove si svolge un’altra festa con piatti tradizionali come i Krapfen contadini.

In Val Martello avviene prima la transumanza delle vacche e successivamente quella delle pecore. Un momento fondamentale per tutta la comunità e per i fortunati turisti che si trovano a passare i giorni di fine estate nella nota ’valle delle fragole’ nota anche per ospitare le gare internazioni di Biathlon. Un luogo magico, ancestralmente legato alla natura: qui – sempre tra settembre e ottobre – si può ascoltare il bramito del cervo, il richiamo dei maschi il cui suono si percepisce dai boschi in particolare dopo il tramonto.

Per chi si trova in zona, oggi, è il giorno della transumanza a Prato allo Stelvio. Dalla Prader Alm gli animali scenderanno fino all’area festiva presso il ’Kleines Mösel’ del paese. La Gioventù contadina di Prato si occuperà di preparare ottimo cibo, bevande e intrattenimento. Non mancheranno le esibizioni dei Schuhplattler di Prato e musica per tutta la giornata fino al tardo pomeriggio.

R.P.