Cusano Mutri, porta d’accesso al Parco del Matese e incastrato in un costone roccioso, è un vero gioiello. Da non perdere Sant’Agata dei Goti e Cerreto Sannita

Che Benevento sia una sorpresa non c’è dubbio. Al visitatore frettoloso basteranno l’Arco di Traiano, il Teatro Romano e, ovviamente, l’affascinante reticolo di leggende legate alle streghe (janare). Naturalmente la città offre molto di più, ma il fatto è che il viaggio più inatteso comincia proprio oltre il suo steccato, e cioè quando si alza l’incantevole sipario dei borghi. Senza contare che questa è anche la terra dei grandi vini: le sue sterminate distese di vigneti regalano infatti capolavori come il Falanghina e l’Aglianico.

Torniamo ai borghi. Si potrebbe cominciare da Sant’Agata dei Goti, appollaiata su una rupe di tufo alle falde del Monte Taburno. Perla del Sannio è il soprannome che meglio si addice a questa deliziosa bomboniera, che oltretutto vanta un patrimonio di chiese di tutto rispetto. Soprattutto la Chiesa dell’Annunziata, che ospita, tra gli altri, un affresco del Giudizio universale del ‘400.

Ma questa provincia campana vanta anche altri gioielli, che in alcuni casi assomigliano a vere e proprie sentinelle naturali. Come Cusano Mutri, una delle porte d’accesso al Parco del Matese, che alza la voce su un costone roccioso e cattura i fanatici di Instagram con il suo delizioso grappolo di case in pietra e i suoi classici vicoletti. Ad attirare l’attenzione sono però soprattutto i dintorni del paese, e in particolare le Gole di Caccaviola e di Conca Torta, che offrono percorsi fluviali a dir poco suggestivi ed esperienze indimenticabili agli amanti delle escursioni.

Ma da queste parti è una cosa seria anche il turismo religioso. Parliamo ovviamente di Pietrelcina, meta di pellegrinaggio grazie a Padre Pio, che qui era nato nel 1887. I luoghi più significativi della giovinezza del santo – la cucina di famiglia dove è custodito anche il pietrone da lui usato come cuscino, la casa natale e la Chiesa di Sant’Anna – sono ovviamente nascosti nel ventre antico del paese, che attira ogni anno frotte di turisti e di pellegrini. Il Convento dei Frati Cappuccini ospita invece il Museo, dove sono conservati il saio, il camice della flagellazione, una pezzuola intrisa di sangue e i guanti con cui il santo era solito coprirsi le stimmate.

Gli amanti della ceramica sono invece invitati a Cerreto Sannita: il Museo Civico e della Ceramica Cerretese raccoglie 400 pezzi che spaziano dal Settecento all’inizio del Novecento, oltre a una serie di presepi. Merita una visita anche il magnifico Ponte di Annibale, sulla via per Cusano Mutri, che mantiene ancora l’arcata in pietra locale nonostante qualche restauro. E non si può non chiudere con la Leonessa, monolite calcareo di più di 30 metri che ricorda il temutissimo felino. Per godersela basta percorrere qualche chilometro e, soprattutto, stimolare l’immaginazione.