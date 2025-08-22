CortonAntiquaria 2025 premia Giovanni Melillo e il talento di Giulia Cenci

Nel ricco calendario di eventi di Cortonantiquaria, da non perdere, il 4 settembre, l’assegnazione del Premio CortonAntiquaria e del Premio CortonAntiquaria Arte 2025. Il primo, istituito nel 2001, viene attribuito a personalità che si sono distinte per meriti culturali, scientifici, civili o istituzionali, instaurando un legame simbolico con la città e con i valori fondanti della rassegna. Il secondo, nato nel 2022, valorizza figure creative capaci di rinnovare il dialogo tra Cortona e le tendenze artistiche nelle sue diverse forme.

Il Premio CortonAntiquaria 2025 verrà assegnato a Giovanni Melillo, magistrato e procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. "Il riconoscimento che assegneremo ha un doppio significato – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – in primo luogo per il rapporto fra il magistrato e la nostra città, ma anche per il ruolo che egli incarna e rappresenta. In lui, riconosciamo i più alti valori della legalità, principio fondamentale per l’idea di Stato e per i concetti di convivenza civile e rispetto delle istituzioni. Il dottor Melillo, per tutti noi è un riferimento".

Il riconoscimento CortonAntiquaria Arte 2025 andrà, invece, a Giulia Cenci (nella foto in alto), artista nata a Cortona nel 1988 e attiva tra la sua città natale e Amsterdam. "È con grande onore che conferiamo il Premio CortonAntiquaria Arte a Giulia Cenci, voce tra le più originali e potenti dell’arte contemporanea. Giulia – dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti – rappresenta una generazione capace di guardare al futuro senza perdere il legame con la memoria, con la materia, con le inquietudini e le speranze del nostro tempo".

A suggellare l’importanza dell’appuntamento, il concerto della Fanfara dei Carabinieri di Roma, che si esibirà per la prima volta a Cortona (Piazza Signorelli, ore 21.30).