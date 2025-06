Concerti nel solstizio d’estate con i piedi nella sabbia i delicati colori dell’orizzonte e il calore del giorno che inizia

Panorami, orizzonti sul mare, emozioni e ricordi indimenticabili. Assistere al sorgere del sole è sempre una forte emozione, ma quando si è circondati dalle bellezze naturali della Romagna tutto diventa ancor più magico. Viaggi musicali con il sole che fa capolino all’orizzonte, i piedi nella sabbia, i colori del mare, le note che accarezzano l’anima. Anche quest’anno molti gli appuntamenti organizzati all’alba durante la 20esima edizione de La Notte Rosa in programma dal 20 al 22 giugno lungo la Riviera Romagnola e nelle città dell’entroterra.

Gatteo si tinge di rosa, dedicando un’intera giornata alla musica in occasione del solstizio d’estate. La giornata di sabato 21 giugno si aprirà con il suggestivo concerto all’alba nella Corte del Castello malatestiano. Alle 5.30 del mattino un’orchestra composta da 20 musicisti proporrà un concerto del solstizio d’estate con musiche di Verdi, Rossini, Schubert, Puccini e Čajkovskij.

A Cervia domenica 22 giugno l’appuntamento sarà alle 6.30 quando si partirà per un’escursione in barca nella Salina, immersi nel silenzio e nella natura, seguita da una colazione genuina.

A Coriano, sempre domenica, è prevista una camminata all’alba, con partenza alle 5.30 seguita da una sessione di saluto al sole e da una colazione condivisa. Dress code: qualcosa di rosa!

Ma le iniziative del ricco calendario de La Notte Rosa non si fermano certo qui.

Sulla spiaggia del Marano di Riccione, alle 5, andrà in scena uno degli eventi più attesi dell’estate: il ballerino Kledi Kadiu, nell’ambito delle ’Albe in Controluce’, interpreterà il ’Bolero’ di Ravel, seguito da un live intimo di Syria, che porterà in scena uno spettacolo poetico e musicale.

A Ferrara, domenica 22 giugno, è da non perdere il concerto all’alba in Certosa dal titolo ’Elogio alla Follia’. Un’esecuzione emozionale per iniziare il giorno nel silenzio e nella luce nascente della Certosa, immersi nella magica atmosfera creata dal Quartetto d’archi Gerhard. Le prime luci dell’alba illumineranno anche le colline.

A Verucchio, alle 5.30 del 22 giugno, il parapetto della Rocca Malatestiana accoglierà una lezione di Hatha Yoga guidata da Monica Bartolini. Un momento di benessere e meditazione in uno dei luoghi più suggestivi della Romagna. Concerti, danza, passeggiate ed escursioni in mare: occasioni uniche per emozionarsi davanti all’infinita magia del sorgere del sole.