Con-vivere Festival . A Carrara riflettori sul tema del plurale

Dall’11 al 14 settembre torna a Carrara Con-vivere Festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e diretto da Emanuela Mazzi. Giunto alla ventesima edizione, il Festival prosegue il percorso avviato da Remo Bodei e, dal 2020, arricchito dalla consulenza di studiosi scelti in base al tema annuale. Dopo Chiara Saraceno, Telmo Pievani, Maurizio Ferraris, Laura Boella e Mauro Caruti, nel 2025 sarà Luigina Mortari a guidare la riflessione sul tema “plurale”.

Il programma prevede oltre venti incontri di parola, sei spettacoli e più di trenta eventi collaterali tra laboratori, mostre, passeggiate tematiche e proposte enogastronomiche. Tra gli ospiti: Umberto Galimberti, Roberto Saviano (nella foto), Stefano Allievi, Annarosa Buttarelli, Laura Campanello, Maurizio Ferraris, Laura Boella, Daniel Lumera, Stefano Mancuso, Giovanni Storti, Jacopo Veneziani, Edoardo Prati. Spazio anche alla musica, con Eugenio Bennato e Taranta Power e un omaggio a Jim Morrison con Davide Van De Sfroos e Andrea Mirò.

Quattro le piste tematiche che guideranno gli incontri: azioni e valori per costruire la dimensione plurale, educare alla pluralità, identità e differenze, biodiversità e sfida tecnologica. Accanto alle conferenze, debutta il format “conversazione”, che coinvolgerà il pubblico in dialoghi dinamici su lettura (Mara Durante) e fumetti (Marco Gervasio).

Il festival, nato per riflettere sul “con-vivere” come condizione essenziale dell’essere umano, nel 2025 si interroga su come rendere questa convivenza davvero sostenibile e inclusiva, trasformando la pluralità in una risorsa condivisa.

Info: www.con-vivere.it