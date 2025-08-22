Come arrivare alla fiera. Orari, convenzioni e biglietti

Alcune info sull’evento: la manifestazione si svolge da domani al 7 settembre nella sede del Centro Congressi Sant’Agostino, via Guelfa 40 - Cortona (AR). Per quanto riguarda gli orari, ecco il dettaglio: lunedì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 20. Martedì e mercoledì, dalle 15,30 alle 20. Sabato e domenica, dalle 10 alle 20.

Capitolo ingressi. Il costo del biglietto unico ’Fiera Antiquaria e Mostra Cantare il Medioevo’ costa 8 euro (ridotto 5). Con il biglietto di CortonAntiquaria si ha diritto di accesso al MEAC a ingresso ridotto e viceversa. Ingresso ridotto per i possessori di biglietto Trenitalia.

Come arrivare. In auto, attraverso l’autostrada del Sole A1, uscita casello di Bettolle Valdichiana. Raccordo per Perugia SS71, alla seconda uscita Cortona San Lorenzo seguire le indicazioni per Cortona. In treno, dalle principali città con arrivo alla stazione di Camucia-Cortona o Terontola, collegate a Cortona con servizio bus e taxi. Aeroporti più vicini: Perugia e Pisa.