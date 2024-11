Colori, emozioni, eventi e sci all’ombra dei mitici Quattromila. Una destinazione infallibile per un inverno infinito

Eccolo l’inverno della Valle d’Aosta. Colori, emozioni, sport e tutto quello che serve (e soprattutto piace) per affrontare la stagione della neve. Delle montagne. Già, la Valle d’Aosta, una meta per tutti: da chi la sceglie per apprezzare cultura e gastronomia oppure per vivere la natura con le racchette da neve lungo i sentieri di fondo valle, o ancora per assaporare il piacere del brivido che danno la neve fresca e le adrenaliniche piste di discesa e freeride!

"La stagione invernale in Valle d’Aosta si accende con l’ apertura del comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia. I cinque grandi comprensori della nostra regione, Courmayeur, Breuil-Cervinia, La Thuile, Monterosa Ski e Pila si presentano agli appassionati dello sci con degli impianti all’avanguardia e con delle novità interessanti", garantisce l’assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques.

Ma la Valle d’Aosta punta ad essere destinazione di spicco dell’inverno 24/25 anche con i grandi eventi sportivi, cinque competizioni di livello internazionale, tra cui tre gare di Coppa del Mondo. "I grandi eventi – continua – contribuiranno a potenziare la notorietà del nostro brand turistico sia sul mercato nazionale che sul mercato estero".

E i comprensori sciistici valdostani si presentano all’avanguardia grazie agli importanti investimenti realizzati nelle infrastrutture funiviarie e nei sistemi di innevamento programmato. "Gli impianti a fune sono fonte di crescita sociale ed economica per l’intero territorio" dichiara Luigi Bertschy, assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile. Tra i tanti appuntamenti di un inverno più che mai ricco e denso di novità, spiccano i cinque grandi eventi sportivi mondiali che animeranno la Valle fino al mese di marzo.

La Coppa del Mondo di Sci alpino discesa e SuperG femminile a La Thuile venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025 costituiscono senza ombra di dubbio il momento più atteso, ma i grandi appassionati degli sport invernali cominceranno già molto prima a mettere la Valle d’Aosta nel radar: ad aprire le danze sarà la Coppa del Mondo di Snowboard Cross a Cervinia nel fine settimana 14-15 dicembre 2024.

Sarà poi la volta di Crevacol - Saint-Rhémy-en-Bosses, dove si sfideranno gli atleti della Coppa del mondo giovani di sci alpinismo per le specialità di sprint maschile e femminile (sabato 21 dicembre) e staffetta mista (domenica 22). Cogne, invece, ospiterà da venerdì 31 gennaio 2025 a domenica 2 febbraio, le gare della Coppa del mondo di sci nordico. L’ultimo grande appuntamento sportivo dell’inverno 2024-2025 sarà invece il tradizionale Trofeo Mezzalama, una maratona bianca di sci alpinismo tra Breuil Cervinia e Gressoney il 26 aprile 2025.