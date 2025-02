Cicloturismo 2025, la vacanza in bicicletta conquista tutti. Pinar Pinzuti: "Pedalare rende felici"

Il cicloturismo non è solo una tendenza in crescita, ma una vera e propria filosofia di viaggio, uno stile di vita, che affascina sempre più persone, di ogni età e provenienza, ognuno al ritmo delle proprie gambe. E cresce il numero di donne che si mettono in sella alla scoperta di nuove destinazioni, vivendo un nuovo modo di viaggiare nel rispetto dei territori e delle tradizioni locali.

A raccontarci le novità dell'edizione 2025 è Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo di Bologna che all’Upcycle di Milano (e non si poteva scegliere luogo migliore) ha presentato alla stampa la prossima Fiera del Cicloturismo organizzata da Bikenomist, l’evento dedicato ai viaggiatori su pedali e aspiranti tali, torna a Bologna dal 4 al 6 aprile 2025 per la quarta edizione. Un'occasione per scoprire itinerari, nuove destinazioni e le ultime tendenze del settore.

La Fiera del Cicloturismo 2025, un'occasione per scoprire il viaggio in bici?

"Il cicloturismo vuole trasformare il modo di viaggiare, rendendolo più consapevole, più lento e più rispettoso dell'ambiente. Nell'era dell'overtourism, dobbiamo puntare su un turismo che non consuma, ma arricchisce, che non invade, ma dialoga. Il nostro obiettivo è offrire esperienze coinvolgenti per tutti, dagli appassionati ai neofiti”.

Un giorno per i professionisti, due per il pubblico

"Il 4 aprile sarà dedicato ai professionisti del settore e a chi desidera lavorare nel mondo del cicloturismo, con convegni, workshop e momenti di formazione per creare connessioni e opportunità di crescita. Durante il weekend, invece, il pubblico potrà partecipare a oltre 100 eventi tra presentazioni, racconti di viaggio e pedalate organizzate”.

Esperienze e nuove destinazioni

"La fiera è pensata sia per chi già pratica il cicloturismo, sia per chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Ci saranno bici di ogni tipo, dalle e-bike alle gravel, fino ai tour operator specializzati che permettono di viaggiare senza pensieri.

Un trend in crescita è quello dei viaggi combinati, come la formula bici & barca. Tra le nuove destinazioni spiccano la Svizzera, con itinerari collegati direttamente via treno da Bologna e Milano, e le Fiandre, che promuovono il viaggio intermodale treno + bici. Non mancheranno Giordania, Turchia e Paesi Bassi, con proposte innovative per chi vuole esplorare il mondo su due ruote”.

Un consiglio per chi vuole iniziare

"Per chi è alle prime esperienze, consiglio di partire con un'escursione giornaliera, magari con una guida, e poi decidere giorno per giorno. Oggi è possibile noleggiare bici e attrezzatura nei negozi specializzati, comprese le borse da viaggio. Due giorni possono diventare tre, una settimana... e così via, senza stress. L'errore da evitare? Pensare di poter partire oggi per la Cina senza mai aver fatto un viaggio in bici! Ritrovare la libertà della pedalata che provavamo da bambini è impagabile: ti fa sentire indipendente, veloce, felice. E una volta provata, non puoi più farne a meno”.

Il turismo in bicicletta in numeri

Secondo i dati dell'Osservatorio sull’Economia del turismo di Unioncamere-Isnart, nel 2024 il turismo sportivo ha rappresentato il 26% delle vacanze degli italiani e degli stranieri, con il cicloturismo che ha generato oltre 80 milioni di presenze e un giro d'affari di 5,5 miliardi di euro. Il cicloturista medio spende circa 95 euro al giorno, valore che sale a 104,5 euro per i turisti stranieri, cifre significativamente superiori rispetto alla spesa media giornaliera del turismo tradizionale.

Paolo Bulleri di Isnart sottolinea come il cicloturismo rappresenti "un'opportunità di sviluppo per le aree interne, con un impatto economico sostenibile e di valore aggiunto per i territori”.

Cicloturismo al femminile

Uno dei trend più evidenti secondo Bikenomist è il ruolo crescente delle donne nel mondo del cicloturismo, in particolare quelle over 50. Nei prossimi anni, queste viaggiatrici rappresenteranno una delle fasce più dinamiche, attratte da esperienze avventurose e autentiche, a contatto con la natura e le comunità. La bicicletta diventa per loro uno strumento per abbracciare nuove sfide, conoscere persone e vivere un viaggio che va oltre la semplice vacanza.

Regioni e paesi bike-friendly

La Fiera del Cicloturismo 2025 si conferma il più grande evento in Italia dedicato al viaggio in bici, con una crescita del 30% rispetto all’edizione precedente. Emilia-Romagna, Sicilia e Spagna saranno protagoniste, con il Friuli Venezia Giulia come partner speciale. Elvira Amata, assessora al Turismo della Sicilia, evidenzia il riconoscimento del Sicily Divide tra le mete consigliate dal New York Times, mentre la Spagna porterà in fiera destinazioni iconiche come il Cammino di Santiago e le Vías Verdes. Non mancheranno aree test per provare biciclette e accessori, workshop tematici e un’area dedicata ai bambini. Bosch e Bike Systems sarà sponsor del parcheggio custodito, con un focus sulla sicurezza delle biciclette.

Il Fuori Fiera e le pedalate a Bologna

Novità di quest'anno sarà il “Fuori Fiera del Cicloturismo”, un ciclo di eventi che anticiperà la fiera con tappe a Milano, Bergamo, Padova, Firenze e Bologna. Mentre “Con calma: le Pedalate” è l’iniziativa in programma il 5 e il 6 aprile: pedalate guidate per esplorare con calma il territorio bolognese in modo unico e coinvolgente. Dai paesaggi all’alba alle bellezze della street art, passando per i sapori tipici e l’architettura industriale. La Fiera del Cicloturismo lancia infine un invito ai propri visitatori e ai bolognesi ad andare in bicicletta ai concerti che ad aprile Jovanotti terrà in città.

Info: fieradelcicloturismo.it