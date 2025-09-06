CHIAVENNA. E GLI ANTENATI. DEL FRIGORIFERO

Un gioiello della provincia di Sondrio tra arte, storia e cultura. Quasi a ridosso del confine svizzero, attraversata dal fiume Mera, Chiavenna è la perla della omonima valle, famosa per le bellezze artistico-culturali e per un vivere lento da Città Slow. Per scoprirla di parte con una passeggiata nel centro storico, incluso l’attraversamento del ponte sul Mera che regala uno tra gli scorci più suggestivi. Poco distante, a Piuro, da non perdere sono le Cascate dell’Acquafraggia, menzionate e apprezzate anche da Leonardo da Vinci durante il suo viaggio in Valtellina.

Ben visibili già dalla strada, le cascate sono considerate il monumento naturale più importante e uno dei simboli indiscussi della Valchiavenna. Piuro è famosa anche per i suoi scavi archeologici, tanto da essere considerata ’la Pompei delle Alpi’ essendo stata protagonista anch’essa nel passato di una tragedia naturale, ossia la frana del 1618 che distrusse il borgo.

Meritano una visita poi il Parco delle Marmitte dei Giganti, caratterizzato da grandi e profonde buche dalle forme più strane scavate nei sassi dall’azione erosiva dell’acqua, e la Riserva del Pian di Spagna, un’ampia area umida di interesse naturalistico con la presenza di numerose specie di uccelli migratori. A Chiavenna non può mancare un tour tra i numerosi palazzi e musei.

Bandiera Arancione del Touring Club, vanta alcuni dei più importanti palazzi storici fra cui il suggestivo Palazzo Vertemate, una delle più prestigiose dimore cinquecentesche della Lombardia. Da non perdere anche una visita del palazzo dei conti Balbiani (XV sec.), palazzo Salis, palazzo Pestalozzi e Pretorio (XVI sec.). La Collegiata di S. Lorenzo con la sua rinomata fonte battesimale ospita il Museo del Tesoro con la preziosa ’Pace0, una coperta di evangeliario del XI secolo in oro sbalzato, gemme, perle e smalti.

Altri musei curiosi sono la Galleria Storica dei Pompieri di Valchiavenna dove sono esposti tutti i reperti legati a questo corpo e il Mulino Moro di Bottonera, la più importante testimonianza della tradizione artigianale di Chiavenna. Poi nei primi due fine settimana di settembre, il 6-7 e il 13-14, si terrà la celebre Sagra dei Crotti. L’evento celebra la tradizione dei crotti, antiche grotte naturali utilizzate per la conservazione degli alimenti, offrendo un percorso enogastronomico e la possibilità di degustare vini e piatti tipici.

Spettacolari teatri naturali della manifestazione sono proprio i Crotti, cantine naturali, caratterizzate dal ’sorel’ (dal dialettale ’sorà’, ventilare), cioè uno spiraglio naturale tra le rocce da cui soffia una corrente d’aria che mantiene in ogni stagione la temperatura pressoché costante, tra i 4 e gli 8 gradi sopra lo zero. Sfruttati come veri ’frigoriferi a costo zero’. Insomma un viaggio fra arte, natura e tradizioni.