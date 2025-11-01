CERVIA, MOSAICO. CON AFFACCIO. SUL MARE

Lungo la costa adriatica dell’Emilia-Romagna si snoda un mosaico di borghi marinari che incantano per il loro fascino discreto, l’eredità secolare e l’intima connessione con il mare. Non sono semplici località balneari, ma scrigni di cultura, memorie e tradizioni che resistono al tempo. Tra i più suggestivi e conosciuti si annoverano Cervia, con le sue saline millenarie; Cesenatico, il cui porto leonardesco è un capolavoro d’ingegneria rinascimentale; Comacchio, la ‘piccola Venezia’ sospesa tra canali e ponti.

È però Borgo San Giuliano, antico quartiere di pescatori sulla sponda destra del fiume Marecchia, a rappresentare l’anima più autentica e malinconica della Rimini meno mondana. Col suo intrico di vicoli lastricati, le case basse dalle tinte pastello e i murales che raccontano storie di vita marinara, il borgo seduce grazie alla sua atmosfera sospesa tra realtà e sogno. In particolare, è palpabile l’omaggio al grande regista Federico Fellini, figlio illustre di questa terra.

Durante l’autunno Borgo San Giuliano si veste di una bellezza intima e struggente: le foglie che cadono sui selciati, la luce obliqua che accarezza le facciate colorate, il profumo delle cucine che si spande tra le vie creano un senso di accoglienza discreta, lontana dal clamore estivo. Novembre, in particolare, è il mese in cui il borgo si fa teatro di piccole iniziative culturali e gastronomiche che valorizzano le tradizioni locali: mostre fotografiche, rassegne teatrali, concerti nei cortili e itinerari guidati alla scoperta della sua storia. Non si può parlare di Borgo San Giuliano senza evocare la sua cucina, riflesso della civiltà marinara che l’ha generata. Nei ristoranti e nelle osterie si degustano piatti che parlano di mare e memoria: brodetto di pesce, tagliolini allo scoglio, sardoncini scottadito, il tutto accompagnato da un bicchiere di Trebbiano frizzante o Sangiovese giovane. Ma il viaggio tra i borghi marinari emiliano-romagnoli continua tra panorami, mestieri antichi e architetture affacciate sull’acqua.

Cervia, celebre per le sue saline risalenti all’epoca etrusca, offre uno spettacolo unico al tramonto, quando le vasche si tingono di rosa. Il centro storico, con la Torre San Michele e il Museo del Sale, racconta la storia di un borgo forgiato dal lavoro e dal vento. Cesenatico, con il suo porto canale progettato da Leonardo da Vinci, custodisce il Museo della Marineria, dove le antiche imbarcazioni raccontano la vita dei pescatori. Il borgo è un perfetto equilibrio tra vocazione marinara e grazia architettonica.

Infine Comacchio, immersa nel Delta del Po, affascina con i suoi ponti monumentali, i canali serpeggianti e il ritmo lento della quotidianità lagunare. Il Museo Delta Antico e le valli salmastre offrono uno spaccato unico sulla simbiosi tra uomo e acqua. Per informazioni: www.emiliaromagnaturismo.it