Castel di Tora e il Lazio. Meraviglie da scoprire

Il Lazio meno conosciuto è quello che riserva le sorprese più inaspettate, tra natura, arte e storia. Ne è un esempio calzante Castel di Tora, uno dei Borghi più Belli d’Italia conosciuto anche come il Presepe sulle Acque, in quanto si affaccia sull’ampio Lago del Turano. La religiosità di cui sono intrisi questi luoghi è ancora oggi molto forte, in quanto secondo la tradizione nelle grotte e nei boschi di tutta l’area vivessero un tempo dei monaci, degli eremiti e degli asceti, all’ombra di castagneti secolari. Di qui passa inoltre il Cammino di san Benedetto.

Il borgo ha però origini molto più antiche, dal momento che fu fondato agli inizi dell’anno Mille durante il periodo del cosiddetto incastellamento. Oggi rimangono molte testimonianze delle epoche passate, soprattutto dell’impero romano, visibili ad esempio in alcuni tronconi di colonne, nei fregi e nelle iscrizioni latine sui muri perimetrali della chiesa, o in reperti archeologici riportati alla luce. Graziose e caratteristiche sono le strette vie disseminate di archi, collegate tra loro da scalinate e passaggi, con grotte millenarie e cantine scavate nella roccia, oltre a qualche casa di architettura medievale. Il tutto è estremamente curato dagli abitanti del posto, che abbelliscono i balconi con fiori e arredi, mentre le insegne sono realizzate in legno scolpito. Il belvedere sul lago regala un paesaggio fiabesco, rimasto come ai tempi dei vecchi pastori di Thora. Tutto attorno si estende per l’appunto il bacino artificiale del Turano, una vera meraviglia tra i monti della Sabina: fu creato negli anni ’30 a seguito della costruzione di una diga sul fiume omonimo, ai fini della produzione idroelettrica. Si allunga per una decina di chilometri lungo la Valle del Turano, a sua volta un territorio di suggestiva bellezza compreso tra colline boschive e crinali rocciosi.

Il lago, con la sua forma sinuosa e le acque cristalline, dà vita a scorci pittoreschi e riflessi cangianti, che esaltano la quiete del luogo. In questa zona crescono spontaneamente boschi di roverelle, lecci e faggi, alternati a prati ricchi di essenze aromatiche. La valle, intrisa di testimonianze storiche, ospita borghi medievali inseriti nel Cammino di San Benedetto e altri molto graziosi come Colle di Tora, Posticciola, Paganico, Ascrea. Da vedere con un po’ di tempo a disposizione Monte Antuni, antica roccaforte ora in parte restaurata, eretta su un promontorio panoramico.

Le attività praticabili comprendono escursioni seguendo i numerosi sentieri che si snodano tra i Monti Navegna e Cervia, canottaggio e pesca sportiva, oltre alla possibilità di rilassarsi lungo le rive del lago e fare una gita in battello elettrico. A rendere questa destinazione celebre è anche lo Slow Tour Festival, una manifestazione che si svolge a Castel di Tora a ottobre e coinvolge street artist di fama nazionale per dare vita a live painting nelle vie del borgo, sino alla piazzetta principale di San Giovanni. In contemporanea vengono organizzate visite guidate, trekking di gruppo nella natura, escursioni di mountain bike e alcuni eventi culturali, come incontri e presentazioni di libri. Da menzionare, infine, la restaurata Sala Polifunzionale "Gabriella Parca", al cui interno di trova un’opera di Beetroot raffigurante proprio la Parca.