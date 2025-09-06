Castagne e vino novello per festeggiare i prodotti autunnali. Nella Valle dell’Adige e in Valle Isarco il clou delle manifestazioni con i menù a tema nei masi

Un invito al Törggelen non è da prendere alla leggera. Diffidate da chi parla di una merenda contadina. È molto di più, è un’esperienza unica, da provare in Alto Adige da inizio ottobre a fine novembre. Consigliato, dunque, qualche giorno di dieta, perché si gusteranno in abbondanza i piatti tipici: canederli, Schlutzkrapfen (mezzelune ripiene), zuppa d’orzo, salumi e formaggi locali, carne in salamoia e affumicata, insaccati, costine, salsicce, accompagnati da crauti e patate. E poi naturalmente le castagne arrostite. Accompagnate da mosto d’uva e vino novello.

Il Törggelen è un’usanza oggi ancora viva grazie a Buschenschänke e Hofschänke: questi ultimi sono al di fuori delle zone vitivinicole dell’Alto Adige e non offrono vino di produzione propria, ma si potranno gustare i vini altoatesini, mentre i Buschenschänke si trovano all’interno delle aree vinicole e propongono i loro vini.

Così a Bressanone e dintorni ogni mercoledì e giovedì, dal primo ottobre al 6 novembre si può vivere questa antica tradizione con tour guidati che uniscono l’escursione al gusto dei sapori di questa storica usanza (info su www.brixen.org).

Chiusa, la città degli artisti, si dedica dal 19 al 21 settembre alla tradizione e si trasforma in una specie di osteria all’aperto, con stand gastronomici che offrono specialità sudtirolesi e vini bianchi della Valle Isarco.

A Termeno, in Val d’Adige sulla Strada del Vino, sul piazzale coperto delle feste si possono assaggiare vini scelti delle cantine di Termeno e piatti tipici tirolesi. Una vera attrazione sono i gruppi folcloristici con le loro danze tradizionali, la musica della banda musicale di Termeno e altri gruppi musicali. Servizio bus navetta gratuito da Caldaro e San Giuseppe al Lago, Ora e Cortaccia. L’appuntamento è previsto per il 3 e 4 ottobre.

Sull’altopiano soleggiato sopra Merano, a Scena, da inizio di ottobre, al termine della vendemmia, fino all’inizio della stagione prenatalizia è ’Törggelezeit’, e vengono proposte facili gite. E sempre sopra Bolzano, sul Renon, il 4 ottobre dalle ore 18 è prevista la visita al maso e ai castagneti, poi Törggelen con castagne arrostite e specialità tipiche. Il falò delle castagne avvamperà in tutti Buschenschänke e i contadini, oltre a servire ottimi vini, castagne arrostite e specialità tipiche, metteranno a disposizione i propri masi per visite guidate e degustazione di vini.

Anche nella realtà di Lana si fa festa con il Törggelen. Aziende e cantine partecipanti si possono conoscere attraverso il sito www.lanaregion.it. Un consiglio pratico? Prenotare in anticipo, perché il periodo del Törggelen è molto richiesto e bisogna prendersi tutto il tempo per gustare con calma una tradizione ’slow’ e potere così gustare al meglio non solo i sapori ma anche la storia che lo riguarda.