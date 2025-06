Cartoline da Tallinn. Prima tappa ideale

Connessa con i principali aeroporti europei, Tallinn è il punto di partenza ideale per un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste del Paese. La capitale dell’Estonia – pioniera della digitalizzazione in Europa, è un luogo dinamico – in cui convivono passato e futuro. L’aeroporto, poco distante dal centro, permette anche brevi soste prima di proseguire. Vale la pena fermarsi almeno una giornata per lasciarsi conquistare dalla Città Vecchia, patrimonio Unesco, con le stradine medievali, le torri di guardia, le piazze affacciate su edifici color pastello e le antiche mura perfettamente conservate (nella foto). Tra gli hotel consigliati il Mövenpick, dieci minuti a piedi dal centro e colazioni da urlo.

Dopo una sosta in città, si può proseguire in auto verso il piccolo porto di Virtsu, attraversando campagne e foreste fino a imbarcarsi per Saaremaa, passando in poco più di quattro ore, da una capitale all’avanguardia a un mondo sospeso nel tempo.

Non prima di aver toccato il bottone del monumento allo spazzacamino – tra i simboli della città – per propiziarsi la fortuna. Altre info su www.visitestonia.com