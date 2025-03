Caprese in festa per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo

’Buon compleanno Michelangelo, 550 anni da celebrare a dovere!’ Prendono il via giovedì 6 marzo – anniversario della nascita del grande artista rinascimentale – le celebrazioni a Caprese Michelangelo (Arezzo). Il ’Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti’ ospiterà l’emissione di un francobollo commemorativo e l’annullo filatelico. Fino all’8 marzo poi Caprese ospita una mostra di francobolli su Michelangelo. L’8 marzo, l’anniversario del battesimo (1475-1564), viene celebrato con una Messa e un giro in bici ’Itinerario Michelangelo’. "La Casa Natale (nella foto in alto) di Michelangelo è per noi una risorsa incredibile e l’auspicio che ci accomuna è rafforzare l’immagine di un luogo, che ha tanto da raccontare e trasmettere", ha affermato Marida Brogialdi, sindaca di Caprese Michelangelo.