Camminare per Marettimo e conoscere le persone che rendono così speciali questi luoghi. Poi Pantelleria e la sciara del fuoco sullo Stromboli

In Sicilia l’estate non finisce mai, tantomeno a settembre, mese perfetto per visitare l’isola: le temperature si abbassano e i turisti diminuiscono.

Tour per vedere le bellezze delle città d’arte, un bagno nelle spiagge più fotografate del Mediterraneo, esperienze enogastronomiche indimenticabili, tutto questo e molto altro fra le proposte dell’isola. Ma settembre è anche il mese perfetto per praticare le attività all’aperto come il trekking.

Dall’esperienza indimenticabile sui crateri sommitali dell’Etna, raggiungibili con funivia e trekking, alla traversata dell’Etna da sud a nord che offre panorami mozzafiato. Per chi cerca escursioni più tranquille, sono adatte quelle ai crateri Silvestri o al Monte Gemellaro. Viaggi per appassionati di trekking ci sono anche alle isole minori come le Egadi, la famosa salita al vulcano a Stromboli e Pantelleria.

‘Sicilia da scoprire’ organizza un trekking di gruppo di quattro giorni nel cuore delle isole Egadi dove il tempo sembra essersi fermato e la bellezza è incontaminata. Marettimo, con le sue scogliere, i fondali marini spettacolari, grotte e sentieri panoramici, regala emozioni indimenticabili.

Durante il trekking si camminerà immersi nel profumo del mirto e del rosmarino, circondati dal mare turchese. Ogni giorno sarà scandito da nuove scoperte: antichi sentieri usati dai pescatori, grotte ricche di storia, scorci che sembrano dipinti e incontri con la gente del posto, custodi delle tradizioni locali. La cucina accompagna l’esperienza con piatti che raccontano l’anima dell’isola.

Questo trekking di gruppo a Marettimo è molto più di un’escursione: è un viaggio interiore, un modo per ritrovare il contatto con sé stessi e con l’ambiente naturale. Un’avventura che colpisce l’anima, Marettimo e le sue meraviglie nascoste.

Passando a Pantelleria sono diverse le opzioni per il trekking, sia organizzate che individuali. Si possono trovare escursioni che esplorano il Parco Nazionale, come il ‘Trekking Pantelleria’ di ‘Le Isole d’Italia Tour Operator’ e ‘Parco in Cammino’ del ‘Parco Nazionale Isola di Pantelleria’, che propone escursioni con guide ufficiali.

Inoltre, ci sono tour che combinano trekking, relax e benessere, come quello di ‘Ciao Trekking’ che include anche attività come fanghi e terme naturali. Stesso operatore per chi cerca un’esperienza più immersiva come il ‘Trekking e Passito a Pantelleria’ che si concentra sulla cultura, l’enogastronomia e i villaggi dell’isola.

E poi il trekking più emozionante di tutti, quello sullo Stromboli per ammirare da vicino uno dei vulcani più attivi del mondo, con la possibilità di vedere le eruzioni vulcaniche e la ‘Sciara del Fuoco’. Le escursioni sono gestite da guide vulcanologiche e raggiungono un’altezza massima di 400 metri. Le escursioni notturne, che permettono di assistere alle eruzioni con il buio, sono molto popolari. A seconda dell’attività del vulcano possono esserci delle limitazioni alla salita.