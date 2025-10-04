Camminare nei boschi della Vallagarina e in Lessinia o lungo le sponde del Lago di Cei è una cromoterapia. Giallo, arancione, rosso e oro: l’incanto della natura

Giallo, arancione, rosso e oro. È proprio in autunno che la natura si trasforma, passando dalle tonalità del verde vivido e intenso alle sfumature più calde e infuocate, come quelle dei larici, dei faggi e delle betulle. Questo fenomeno si chiama foliage e in Trentino puoi ammirarlo in tutte le sue sfumature. È pura cromoterapia camminare, accompagnati da un esperto, nei fitti boschi della Vallagarina, in Lessinia, nelle Valli del Leno, sul Lago di Cei. Ogni valle ha un proprio foliage con sfumature personalizzate, spettacoli naturali che solo il Trentino sa offrire. Nelle Valli del torrente Leno, profonde gole e valli scoscese dividono le pendici dei monti circostanti coperti di faggi e abeti che sembrano giocare a nascondino con banchi di basse nuvole e foschia autunnale, creando uno spettacolo di luci e ombre.

Il foliage in Lessinia colora il panorama suggerendo pennellate d’artista sui pascoli ingialliti, faggeti e praterie puntellate da malghe dai tetti di pietra. Un’esperienza a contatto con la natura, lontano dal turismo di massa. Al Lago di Cei le sfumature si specchiano nelle acque cristalline del Lago, preziosa gemma al centro della riserva naturale di Prà dell’Albi-Cei, circondata da maestosi faggi e fitti canneti. Percorrendo il sentiero dei castagneti, da Brentonico a Castione, tra il fiume Adige e il Lago di Garda, nel cuore del Parco Naturale del Monte Baldo, attorno al piccolo e caratteristico paese di Castione, si innalzano alberi antichi di marroni, che qui hanno trovato habitat ideale.

Poi c’è il percorso storico, lungo circa 5 chilometri, che parte dalla località Cogola, all’ingresso del paese di Serrada. Il percorso ad anello porta alla scoperta di un sistema di trincee realizzate dell’esercito austro-ungarico sul crinale della Martinella, nel tratto che dal paese di Serrada sale al Forte Dosso delle Sommo. La lunga trincea – per la quale si è mantenuto il nome di Forra del Lupo o Wolfsschlucht usato durante la guerra – è stata riscoperta quasi casualmente nel 2014 dopo decenni di oblio: e oggi l’itinerario è sicuramente uno dei più interessanti e spettacolari di questo territorio.

La Passeggiata - Santa Brigida e del Castagno è una passeggiata ideale che ci riporta indietro nel tempo ammirando gli antichi masi e godendo dello splendido panorama che si ha dalla chiesetta di Santa Brigida. Sulle colline di Roncegno numerosi masi punteggiano i pendii dove dimorano centinaia di grandi castagni, tipico frutto del luogo a cui è dedicata una nota festa annuale. La passeggiata ha inizio dalla piazza di Roncegno Terme ed ha come sito di maggiore interesse la chiesetta di Santa Brigida, preziosa grazie ai suoi affreschi e alle decorazioni della volta. Da qui il sentiero sale fino ai masi di Roncegno, vero spaccato di paesaggio rurale autentico e bel punto panoramico sulla valle. Si prosegue poi fino alla chiesetta di San Nicolò da dove è possibile scegliere se rientrare oppure salire tra i castagni fino alla frazione Maso Bebberi, dal nome del fondatore che era un tessitore.