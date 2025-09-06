CAMMINANDO. TRA FARI E CAPANNI. IN ROMAGNA

Le giornate si accorciano leggermente e il sole è più gentile. L’estate non è finita, il mare a settembre è ancora generoso e accogliente, e la vacanza – prima che tutte le attività riprendano a pieno ritmo – ha un gusto particolare. Sulla Riviera romagnola questo è il periodo adatto per lasciarsi ispirare da un paesaggio di mare ancora più romantico e suggestivo. Settembre, per esempio, ci può far (ri)scoprire le famose palizzate sul mare, come quella di Marina Romea o la sua gemella antistante di Marina di Ravenna, ben due chilometri e mezzo di strisce d’asfalto che si spingono dentro il mare: il momento migliore per percorrerle è di primo mattino, quando ancora il tempo scorre lento, oppure al tramonto.

Un altro sguardo bellissimo, aperto sul mare, è quello che si può godere dalla palafitta del Rockisland di Rimini: è la costruzione più avanzata sul mare e quindi un eccellente punto panoramico. Proseguendo fino alla cima del molo di Levante, si ammira la scultura in bronzo de "La sposa del Marinaio": è la passeggiata che fece anche Alain Delon, stretto nel suo cappotto, ne "La prima notte di quiete" di Valerio Zurlini.

Si respira anche lungo i percorsi ciclopedonali del Parco del Mare delle spiagge di Ravenna, con eleganti passerelle in legno adagiate sulle dune poste fra la pineta e la spiaggia, oppure a Cesenatico, lungo l’anello che da piazza Spose dei Marinai si spinge lungo il molo, con i capanni da pesca, le Porte Vinciane, il faro. E passeggiando sul porto canale di Cervia, ci si può fermare per una foto o un selfie davanti alla nuova installazione permanente, "Non basta il canto delle sirene", una sirena bambina alta sei metri, in bronzo patinato, opera dell’artista Valerio Berruti, che di sera si illumina magicamente: completamente circondata dal mare, è stata inaugurata proprio il mese scorso.

A Cattolica, il lungomare e la sua darsena sono come ‘sentieri romantici’: verso nord la passeggiata in legno conduce alla Riserva naturale del Conca con i canneti e la duna naturale, e nell’altra direzione il lungomare Rasi Spinelli (che di recente è stato oggetto di un completo restyling) conduce verso il porto. Salendo la rampa che conduce alla darsena, si è come sospesi sull’acqua: un po’ prima del tramonto, a metà percorso si può godere di un’illusione ottica speciale, il sole che scende in mare. Tante città costiere hanno inaugurato nuovi lungomari.

Da sempre, un luogo romantico per eccellenza è il faro. Quello più famoso è iconico il faro dell’Isola dell’Amore, sulla riva destra del delta del Po, nel Comune di Goro (Ferrara). Raggiungibile solo in barca, l’Isola è uno scanno, una sottile lingua di sabbia su cui si formano dune che si spostano per le maree e il vento: e su questa terra affacciata all’orizzonte sorge il faro, alto 22 metri, ristrutturato come albergo con una piccola spiaggia. All’incontro fra cielo, terra e mare.